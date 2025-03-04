На Западе назвали критические элементы американской поддержки Украины

Важнейшими элементами поддержки Вашингтона для Украины является оружие, возможность его обслуживания и ремонта, зенитные ракеты, обеспечивающие функционирование городов, система Starlink, которая является основой военной связи, и, что, возможно, наиболее важно, обмен разведданными. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Economist".

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Украина может заменить большое количество артиллерийских орудий своими беспилотными системами. В этом направлении просто необходимо найти деньги: местная оборонная промышленность работает не на полную мощность. Украинские беспилотники хорошо зарекомендовали себя на поле боя, зачастую они эффективнее артиллерии и стоят дешевле. Однако артиллерия все же играет роль, и десятки новых систем, ежемесячно сходящих с украинских конвейеров, будут малоэффективны без снарядов.

"Потеря американских боевых машин Bradley была бы не менее разрушительной. Прекращение использования ракет GMLRS с GPS-наведением также даст России гораздо большую свободу маневра в десятках километров за линией фронта", — сказано в публикации.

Журналисты обращают внимание, что только Америка способна производить высококлассное оружие, такое как ракеты Patriot, которые могут перехватывать российские гиперзвуковые и баллистические ракеты.

В теории французская/итальянская система SAMP/T могла бы стать заменой, если бы ее можно было производить в масштабах страны. По их словам, на практике эта система не способна нейтрализовать самые быстрые ракеты, хотя в следующем году ожидается появление более совершенной версии.

"Прекращение поставок ракет Patriot приведет к тому, что большая часть Украины подвергнется разрушениям, подобным тем, что происходят в прифронтовых городах, таких как Харьков", — утверждают аналитики.

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