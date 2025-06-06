В течение летнего наступления российские войска постараются полностью захватить Донецкую область. Основной начальной целью они определили Константиновку. Об этом пишет The Telegraph.

Летнее наступление РФ (фото из открытых источников)

Как отмечается, украинское военное командование планировало укрепить позиции в Донецкой области, опрокинув подразделения из Курской области. Но реализовать это не удалось из-за начала наступления врага в Сумской области. В результате этого захватнические силы смогли прорвать украинскую оборону между Покровском и Торецком, усилив давление на Константиновку, которая является важным транспортным узлом.

Константиновка расположена на пересечении основных автомобильных и железнодорожных путей, что делает его стратегически значимым для обороны в регионе. В случае потери этого населенного пункта могут возникнуть трудности с логистикой для ВСУ, а также Краматорск может оказаться в радиусе поражения тяжелой российской артиллерии. Как отмечают украинские военные, это может иметь очень серьезные последствия.

По информации журналистов, ссылаясь на неназванные источники среди украинских военных, не исключается, что Константиновка будет потеряна. Однако они отмечают, что это не станет катастрофой, поскольку в ходе возможных боев в городе российские силы несут значительные потери.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ интенсивно перемещает войска в Беларусь . Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров Бухарестской девятки намекнул на возможное нападение России с белорусской территории. Военный эксперт и бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отмечает, что Украине следует учитывать все возможные сценарии.

По его словам, Зеленский имеет доступ к более широкой информации, но для оценки угрозы важно понять масштабы российско-белорусских учений в этом году.

"В феврале 2022 года Россия привлекла около 40 тысяч военных для атаки на Киев. Если в этот раз их будет меньше, возможно, речь идет только о локальном конфликте, а не о полномасштабном наступлении на столицу", — отметил эксперт.