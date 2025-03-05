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На Западе назвали города, которые Путин отдал приказ захватить еще до начала переговоров

Кремль вынужден использовать дипломатическое давление и пропаганду, чтобы вынудить Украину отказаться от контроля над стратегическими городами.

сегодня, 17:20
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Клименко Елена

Россия не способна захватить крупные украинские города военным путем, поэтому Кремль пытается заставить Украину отказаться от контроля над Запорожьем, Херсоном и Краматорском из-за политического давления и переговоров. Такую информацию дает Институт изучения войны (ISW).

На Западе назвали города, которые Путин отдал приказ захватить еще до начала переговоров

Владимир Путин. Фото: УНИАН

Эксперты утверждают, что Москва продолжает заявлять о намерении полностью контролировать Запорожскую, Донецкую, Луганскую и Херсонскую области. Однако крупные города, в частности, Запорожье (706 тысяч жителей), Херсон (275 тысяч) и Краматорск (147 тысяч), остаются под контролем Украины.

Аналитики отмечают, что оккупация этих регионов приведет к масштабной гуманитарной катастрофе, поскольку Россия, вероятно, применит репрессии, депортации и ассимиляцию, как это происходило на ранее оккупированных территориях.

Несмотря на это, наступательные действия РФ практически остановились из-за значительных потерь техники и живой силы. В этой связи Кремль вынужден использовать дипломатическое давление и пропаганду, чтобы заставить Украину отказаться от контроля над стратегическими городами.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что прекращение боевых действий на линии фронта не предвидится. По его словам, РФ продолжит войну за территории, внесенные в ее Конституцию — Запорожскую, Херсонскую, Донецкую и Луганскую области, даже несмотря на то, что часть этих территорий до сих пор не под ее контролем. Это заявление Лавров сделал 26 февраля, добавив, что Россия выступает против размещения миротворцев.

"Нельзя заключать соглашения, которые направлены на одну цель — снова вооружить Украину. Кое-кто предлагает оставить линию столкновения, мол, это российская, а это украинская территория. Во-первых, этого не будет. У нас есть Конституция, основанная на волеизъявлении народа", — заявил Лавров.

Напомним, что временно оккупированные территории Херсонской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей Россия незаконно включила свою Конституцию, заявив, что эти регионы являются частью РФ.

Портал "Комментарии" уже писал, что Украина и США сейчас обсуждают возможную дату и место для переговоров по завершению войны, а также составляют команду представителей для ведения этих переговоров. Об этом сообщил советник по национальной безопасности президента США Майк Уолц, которого цитирует Reuters.



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