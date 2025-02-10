На Западе назвали главную угрозу для РФ от появления у Украины французских истребителей

Украина получила сверхзвуковые одноместные самолеты Mirage 2000-5 после модификации, что делает эти самолеты особенно опасными для российских захватчиков. Все дело в том, что теперь эти самолеты могут переводить крылатые ракеты SCALP-EG, которые Франция также поставляет Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет аналитик "Forbes" Дэвид Акс.

Самолет Mirage 2000. Фото: из открытых источников

Обозреватель отмечает, эти истребители расширят возможности украинских ВВС по нанесению глубоких ударов, например, по командным пунктам россиян.

Он отметил, что Mirage присоединятся к растущему флоту F-16 в обновлении потрепанных украинских ВВС, которые в основном обходились несколькими сотнями советских боевых самолетов.

"Военно-воздушные силы потеряли около 100 этих старых самолетов из-за российских ракет; 85 F-16 и, возможно, дюжина или больше Mirage 2000 дополнят сохранившиеся советские модели", — написал аналитик.

Акс обратил внимание, что Mirage могут выполнять задачи по атаках наземных целей, поскольку французские специалисты доработали эти истребители не только для перевозки SCALP-EG, но и для транспортировки планирующих бомб Hammer, которые Украина получает из Франции.

В материале говорится, SCALP-EG имеют решающее значение. Ракеты весом 1,3 тонн, дальность действия которых составляет 250 км, с тандемными боеголовками, способными пробивать бункеры, могут поражать оккупантов там, где они наиболее уязвимы — в их штаб-квартирах. При этом аналитик отметил, что "Миражи" будут полезны лишь в том случае, если у них будет достаточно боеприпасов.

"Неясно, сколько SCALP-EG Украина получила от Франции и Италии. Возможно, всего 100. Также неясно, сколько ракет осталось у Украины после многих лет тяжелых боев", — поделился мнением аналитик, добавив, что Франция обещает поставлять больше этих ракет, но это займет некоторое время.

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