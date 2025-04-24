На Западе назвали единственный вид вооружения, который уничтожит все захватнические планы Путина в Украине

Наличие мощных и эффективных военно-воздушных сил остается одной из ключевых потребностей украинской армии для успешного ведения боевых действий на суше. Если бы Украина смогла обеспечить себе преимущество в небе хотя бы над собственной территорией, это могло бы оказать существенное влияние на ход войны. Такое мнение высказал военный эксперт Майкл Кларк в комментарии Sky News.

Война в Украине. Фото: 24 Канал

Он отметил, что Украине необходимо увеличить количество собственных самолетов и подготовить достаточное количество пилотов. Хотя истребители F-16 это значительная помощь, только ими ограничиваться не стоит.

Кларк также считает, что в случае более активной поддержки со стороны европейских партнеров создание бесполетной зоны над Украиной могло бы принести конкретные результаты. По его словам, это дало бы возможность украинским силам более эффективно перехватывать баллистические ракеты, запускаемые с территории России.

"Если бы европейские страны активнее приобщились к защите Украины, украинская авиация могла бы сосредоточиться на наступательных задачах. Это осложнило бы ситуацию для российских войск и повлияло бы на ситуацию на передовой", — подчеркнул Кларк.

Кроме того, аналитик подчеркнул важность современного вооружения, в частности, немецкой крылатой ракеты Taurus, которая, по его мнению, способна изменить баланс сил на фронте.

"Taurus отличается большей дальностью, мощной боевой частью и в целом является более эффективным вооружением", — отметил Кларк.

По его словам, эта ракета особенно эффективна при поражении стратегических целей, таких как мосты или укрепления. Она способна наносить серьезный ущерб инфраструктуре, что может сыграть критическую роль в войне.

Как уже писали "Комментарии", в новом коалиционном соглашении будущего правительства Германии говорится о намерении усилить военную поддержку Украины. Об этом заявил бывший посол Германии в Украине (2008–2012 гг.) Ганс-Юрген Гаймзет.