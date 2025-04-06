Сильная украинская армия, подкрепленная европейскими гарантиями безопасности, является ключевым фактором сдерживания российской агрессии в будущем. Эти факторы должны стать основой обеспечения долгосрочного мира в Украине и Европе.

Война в Украине. Фото: УНИАН

Франция, Великобритания и Италия активно работают над обеспечением гарантий безопасности для Украины после достижения мирного соглашения, отмечается в аналитике Института изучения войны.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что украинская армия должна являться основной линией обороны в рамках гарантий безопасности. Он также заверил, что европейские страны работают над разработкой дополнительных механизмов безопасности для предотвращения новой агрессии со стороны России.

Французский военный штаб добавил, что Франция и Великобритания будут совместно работать над разработкой "операций по обеспечению" безопасности, чтобы снизить вероятность новой агрессии после заключения мирного соглашения.

Аналитики ISW считают, что мощная украинская армия в сочетании с поддержкой западных гарантий безопасности является важнейшим элементом для построения устойчивой системы безопасности в Европе после войны. Они верят, что украинские вооруженные силы обеспечат мир и станут сдерживающим фактором при новых попытках агрессии со стороны России.

Мир в Украине возможен только при сильной армии, получающей поддержку от Запада, считают аналитики ISW. В то же время Марк Рютте подчеркнул, что заявления американских политиков о возможности членства Украины в НАТО противоречат договоренностям, достигнутым на Вашингтонском саммите. Он уточнил, что Украина не обещала автоматического членства в Альянсе как часть мирного соглашения или прекращения огня.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Китай заявляет о готовности выступить посредником в переговорах между Украиной и Россией. Однако, по словам политтехнолога Михаила Шейтельмана, на самом деле Пекин заинтересован в продолжении войны, а не в ее завершении.