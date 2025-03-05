Продолжительность способности Украины обороняться без поддержки США остается неопределенной, поскольку это зависит от того, как быстро европейские страны смогут компенсировать недостаток артиллерии, ракет, систем ПВО и других вооружений, поставки которых приостановила администрация Дональда Трампа, пишет The New York Times.

Война в Украине

Как отмечает издание, в 2024 году США обязались оказать Украине военную помощь на 11 миллиардов долларов. Часть этого оружия была передана из составов Пентагона, а часть заказана в рамках новых оборонных контрактов. В то же время, по словам высокопоставленного чиновника Минобороны США, реальная сумма пособия составляет около 9 миллиардов долларов.

Впрочем, несмотря на обещания Европы поддерживать Украину, быстрое восполнение потерь в поставках вооружения выглядит маловероятным, отмечают в NYT. К примеру, эксперт Центра стратегических и международных исследований Марк Ф. Кансиан отмечает, что через четыре месяца украинские войска могут ощутить нехватку боеприпасов и техники, что усложнит ведение боевых действий.

Согласно данным Kiel Institute for the World Economy, с начала полномасштабного вторжения РФ союзники передали Украине 136 млрд долларов военной помощи, почти половина из которых поступила из США. Однако со временем доля американских поставок снизилась, поскольку оборонная промышленность Украины и Европы нарастила производство. По оценкам Королевского института объединенных вооруженных сил, в настоящее время только 20% поступающей в Украину военной техники происходит из США, но эта доля включает важнейшее и наиболее смертоносное вооружение.

В свою очередь заместитель генерального директора института Малкольм Чалмерс отмечает, что Украина не испытывает мгновенный коллапс без поддержки США, однако эффект будет постепенным и будет нарастать.

Бывший помощник генсека НАТО Камиль Гранд подчеркнул, что производство артиллерии в Европе сейчас почти отвечает военным потребностям, однако ситуация с системами ПВО является более сложной. Расширение производства, наем и обучение персонала, а также получение необходимых материалов могут занять годы.

По мнению Гранда, ключевой проблемой является недостаточная политическая воля в Европе относительно долгосрочных оборонных контрактов, поскольку финансирование само по себе не может решить все вызовы.

В своем исследовании "Обречена ли Украина?" Кансиан прогнозирует, что без поддержки США Киеву придется пойти на невыгодное соглашение о прекращении огня, что может означать потерю значительной части территории и отказ от вступления в НАТО. Кроме того, он предполагает, что без американской поддержки некоторые союзники также могут сократить свою помощь, считая ситуацию бесперспективной.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США уже откровенно начали играть на стороне Кремля.



