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На Западе намекнули, что с августа фронт посыпался: что теперь ждёт Украину

Bloomberg пишет, Россия с августа захватила больше украинской земли, чем за первые 7 месяцев 2024 года

сегодня, 14:12
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Кравцев Сергей

Российские оккупационные войска уже который месяц подряд не сбавляют скорость своего наступления в Украине, прорывая оборонительные позиции Украины и захватывая новые территории. Только на прошлой неделе враг захватил больше территории, чем в каком-либо месяце 2024 года – более 200 квадратных километров. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Bloomberg. 

На Западе намекнули, что с августа фронт посыпался: что теперь ждёт Украину

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По информации журналистов, это усиливает давление, в частности, на европейских и американских союзников Украины с целью укрепления обороны. Журналисты заявляют, якобы 2/3 населения Украины считают необходимостью начать мирные переговоры с РФ.

"Согласно сентябрьскому опросу 2 016 человек, проведенному Центром Разумкова, что на 14 процентных пунктов больше, чем за тот же период прошлого года", – говорится в материале.

Россия с 6 августа захватила 1146 квадратных километров территории Украины, что примерно на четверть больше, чем за первые семь месяцев года, по данным Bloomberg Intelligence, основанным на изменениях, зафиксированных сервисом DeepState. Российские военные оккупировали город Селидово и теперь их целями являются Покровск и Курахово – два важных логистических узла для обороны Украины в Донецкой области.

Авторы материала со ссылкой на людей, близких к Офису президента Украины Владимира Зеленского, также отмечают, что исход выборов в США, которые состоятся через несколько дней, могут заставить Украину принять вынужденный мир на невыгодных условиях или продолжать войну, но уже самостоятельно. Пока кремлевский диктатор Владимир Путин продолжает наращивать преимущество на поле боя.

Читайте также на портале "Комментарии" — независимо от того, кто одержит победу на президентских выборах в США, новый глава Белого дома должен будет принять немедленные решения, которые определят судьбу Украины. Об этом пишет "Reuters".




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