Украине следует задуматься о возвращении статуса ядерного государства через возможную победу Дональда Трампа на президентских выборах в США и вероятное уменьшение американской военной помощи. Такое мнение высказал политический аналитик Кейси Мишель в своей статье Foreign Policy.

Ядерное оружие Украины

Эксперт отметил, что в октябре президент Владимир Зеленский наметил два стратегических пути для Украины: либо вступление в НАТО, либо получение ядерного оружия. По словам Мишеля, эти слова не стали неожиданностью для понимающих планы диктатора Владимира Путина.

"Когда украинская государственность — и даже украинская идентичность, учитывая геноцидные усилия России — поставлена ​​на карту, любая нация, разумеется, будет искать любой доступный вариант для выживания", — подчеркнул аналитик.

Мишель напомнил, что после распада СССР Запад, особенно США, оказывали давление на Украину, заставляя ее отказаться от ядерного арсенала.

По его словам, в то время как Соединенные Штаты оказывали давление на Киев для разоружения, Россия уже поддерживала сепаратистов в Молдове и начала военные действия в Грузии.

По мнению многих украинцев, решение избавиться от ядерного оружия было исторической ошибкой. Даже бывший президент США Билл Клинтон впоследствии выразил сожаление, что способствовал этому процессу.

Кейси Мишель подчеркнул, что в случае, если двери в НАТО для Украины останутся закрытыми, ядерное вооружение может стать единственной логической альтернативой для обеспечения безопасности страны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может открыть возможность для инициирования процесса остановки войны России против Украины. Однако условия такого процесса могут оказаться невыгодными для Киева.



