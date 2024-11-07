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На Западе на фоне победы Трампа дали Украине неожиданный совет

На Западе посоветовали Украине задуматься о восстановлении ядерного потенциала

сегодня, 17:07
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Ткачик Олеся

Украине следует задуматься о возвращении статуса ядерного государства через возможную победу Дональда Трампа на президентских выборах в США и вероятное уменьшение американской военной помощи. Такое мнение высказал политический аналитик Кейси Мишель в своей статье Foreign Policy.

На Западе на фоне победы Трампа дали Украине неожиданный совет

Ядерное оружие Украины

Эксперт отметил, что в октябре президент Владимир Зеленский наметил два стратегических пути для Украины: либо вступление в НАТО, либо получение ядерного оружия. По словам Мишеля, эти слова не стали неожиданностью для понимающих планы диктатора Владимира Путина.

"Когда украинская государственность — и даже украинская идентичность, учитывая геноцидные усилия России — поставлена ​​на карту, любая нация, разумеется, будет искать любой доступный вариант для выживания", — подчеркнул аналитик.

Мишель напомнил, что после распада СССР Запад, особенно США, оказывали давление на Украину, заставляя ее отказаться от ядерного арсенала.

По его словам, в то время как Соединенные Штаты оказывали давление на Киев для разоружения, Россия уже поддерживала сепаратистов в Молдове и начала военные действия в Грузии.

По мнению многих украинцев, решение избавиться от ядерного оружия было исторической ошибкой. Даже бывший президент США Билл Клинтон впоследствии выразил сожаление, что способствовал этому процессу.

Кейси Мишель подчеркнул, что в случае, если двери в НАТО для Украины останутся закрытыми, ядерное вооружение может стать единственной логической альтернативой для обеспечения безопасности страны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может открыть возможность для инициирования процесса остановки войны России против Украины. Однако условия такого процесса могут оказаться невыгодными для Киева.




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Источник: https://foreignpolicy.com/2024/11/07/ukraine-now-faces-a-nuclear-decision/
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