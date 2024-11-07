На Западе на фоне победы Трампа дали Украине неожиданный совет

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Ткачик Олеся
Украине следует задуматься о возвращении статуса ядерного государства через возможную победу Дональда Трампа на президентских выборах в США и вероятное уменьшение американской военной помощи. Такое мнение высказал политический аналитик Кейси Мишель в своей статье Foreign Policy.
Ядерное оружие Украины
Эксперт отметил, что в октябре президент Владимир Зеленский наметил два стратегических пути для Украины: либо вступление в НАТО, либо получение ядерного оружия. По словам Мишеля, эти слова не стали неожиданностью для понимающих планы диктатора Владимира Путина.
Мишель напомнил, что после распада СССР Запад, особенно США, оказывали давление на Украину, заставляя ее отказаться от ядерного арсенала.
По его словам, в то время как Соединенные Штаты оказывали давление на Киев для разоружения, Россия уже поддерживала сепаратистов в Молдове и начала военные действия в Грузии.
По мнению многих украинцев, решение избавиться от ядерного оружия было исторической ошибкой. Даже бывший президент США Билл Клинтон впоследствии выразил сожаление, что способствовал этому процессу.
Кейси Мишель подчеркнул, что в случае, если двери в НАТО для Украины останутся закрытыми, ядерное вооружение может стать единственной логической альтернативой для обеспечения безопасности страны.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может открыть возможность для инициирования процесса остановки войны России против Украины. Однако условия такого процесса могут оказаться невыгодными для Киева.
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