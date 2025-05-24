На Западе кардинально изменили позицию по войне и ударили по обороноспособности Украины: детали

Украина получила ключевую проблему, связанную с тем, что на международном уровне происходит становление консенсуса о необходимости достижения мира с Россией. Об этом заявил политолог Михаил Басараб.

Мир с Россией

Он напомнил, что в начале войны РФ против Украины и в первые 1,5 года доминировало мнение о том, что Украина должна победить Россию.

Сейчас же, говорит политолог, из-за ряда обстоятельств, в том числе изрядных стараний Кремля, на Западе уже обсуждают, как помирить Киев и Москву.

Басараб подчеркнул, когда партнеры хотели поражения РФ, тогда инициатива была полностью на стороне Украины, теперь же она, с изменением позиции, начала переходить в Россию. Теперь на Западе думают как достичь мира в Украине и в том числе за счет уменьшения поставляемого Киеву вооружения.

"Милитаризация и стремление к миру очень редко работают вместе. Если ты готовишься к миру, не можешь готовиться к войне. Доминирует нечто одно. Особенно в современном мире "разнеженного человека", которому не хочется выходить из зоны комфорта", – говорит политолог.

При этом он добавил, что стремление меры примирить Украину и РФ ударили по самим украинцам. Они уже начали думать о том, что не нужно идти в армию или волонтерить, потому что скоро и так будет мир.

Кроме того, такие разговоры влияют и на армию. На нуле служат такие же люди, которые увлечены разговорами о мире уже не думают о том, как нанести врагу поражение, а как они наладят свою гражданскую жизнь.

"В сухом остатке есть следующее: дискурс о мире существенно снижает способность обороняться действиям России и ее союзников. Это касается и наших партнеров и нас. "Мирный" контекст восприятия войны и отношение к ней однозначно выгоден врагу. Он де-факто разоружает нас и создает новые возможности для агрессора", — подытожил Басараб.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , когда РФ собирается передать Украине меморандум о прекращении боевых действий.



