Российские войска, несмотря на упорное сопротивление Вооруженных Сил Украины, постепенно продвигаются на Донетчине, сообщает BBC. Считается, что скорость захвата позиций наивысшая с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Эта ситуация может существенно повлиять на ход боевых действий в 2025 году, пишет BBC.

Украина

Издание подчеркивает, что в международном контексте важным фактором станет возвращение Дональда Трампа в Белый дом. Его непредсказуемая политика по отношению к Украине вызывает беспокойство. Несмотря на заявления Трампа о готовности завершить конфликт через 24 часа, эксперты считают эти обещания чрезмерно амбициозными. В частности, Майкл Кофман из Фонда Карнеги отмечает, что новая администрация США столкнется с войной на сложной траектории, не имея четкой стратегии для достижения успеха.

Президент Украины Владимир Зеленский активно работает над налаживанием отношений с Трампом. В частности, он поздравил его с победой на выборах и провел встречи украинских чиновников с командой новоизбранного президента. Зеленский также представил так называемый План победы, предусматривающий роль украинских военных как замену американских сил в Европе после завершения войны. Среди других инициатив – общие инвестиции в добычу природных ресурсов Украины, включая уран, графит и литий.

Однако некоторые элементы этого плана, такие как членство Украины в НАТО и создание всеобъемлющего неядерного пакета сдерживания, остаются дискуссионными.

На европейских форумах обсуждают возможные механизмы гарантий безопасности для Украины, чтобы предотвратить новую агрессию со стороны России. Среди предложений – развертывание миротворческих сил или привлечение Объединенных экспедиционных сил под руководством Великобритании. Украина продолжает настаивать на создании надежных систем поддержки, ведь простое прекращение огня, по словам чиновников, несет серьезные риски.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о планах ВСУ на 2025 год.



