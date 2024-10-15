На Западе говорят, что РФ возвращает Курщину: какой козырь потеряет Украина

Останніми днями російська армія активізувала зусилля з витіснення ЗСУ з Курської області. Це призводить до скорочення підконтрольних Україні територій, які офіційний Київ називав цінним козирем в під час майбутнього переговорного процесу з Москвою. Як інформує портал "Коментарі", про це пише видання The New York Times.

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

ЗМІ зазначає, за останні дні російські війська вбили клин у західний край українського виступу, захопивши щонайменше три села. Водночас, за даними Black Bird Group, Україна все ще утримує близько 300 квадратних миль російської території, порівняно з приблизно 400 квадратними милями в перші тижні прориву.

Автори матеріалу нагадують, що з самого початку у Курської операції ЗСУ було дві ключові задачі: змусити Москву відвести війська з інших ділянок фронту для відповіді на атаку, тим самим послабивши тиск на українські сили. І друга задача – захопити територію, яку Москва спробує повернути собі, що потенційно змусить її сісти за стіл переговорів.

Західні журналісти вважають, що першої мети досягти поки що не вдалося, оскільки Кремль здебільшого перекидає резерви з Росії, і продовжує наступ на Донбасі, але і з другою метою все не так просто.

"Українські чиновники дотримуються другої мети як частини свого "плану перемоги", покликаного підштовхнути Росію до мирних переговорів... Але кожен російський наступ на Курщині ризикує зменшити цінність цього козиря", – пише видання.

Як вважає аналітик Black Bird Group Еміль Кастехельмі, російські контратаки постійно знижують політичну значущість контрольованої Україною території в Курську, і якщо нинішня тенденція збережеться, українцям, можливо, доведеться переглянути свою присутність у цьому районі і майбутнє всієї операції.

Поки що незрозуміло, чи вдасться Україні утримати територію, яку вона контролює в Курській області. Раніше експерти заявляли, що Україна зможе утримувати свої позиції принаймні кілька місяців, оскільки РФ страждає від проблем із логістикою та дезорганізації. Однак ці прогнози були зроблені ще до останніх контратак Росії.

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