На Западе говорят, что РФ продвигается в новый регион, пока переговоры затягиваются

На фоне интенсивных боевых действий и отсутствия прогресса в мирных переговорах Россия заявила о продвижении своих войск к границам Днепропетровской области. Тем временем переговоры о мире остаются в неопределенном состоянии, сообщает Reuters .

Наступление РФ на Днепропетровщине (фото из открытых источников)

Министерство обороны РФ информирует, что подразделения 90-й танковой дивизии достигли западной границы Донецкой области и наступают в направлении Днепропетровщины. Со своей стороны, украинские военные подтверждают попытки прорыва, но подчеркивают, что ситуация контролируется.

"Противник не прекращает попыток прорваться в Днепропетровскую область. Наши защитники стойко и профессионально держат оборону", — отметили Силы обороны Украины.

Одновременно наблюдается усиление атак на Константиновку – стратегически важный узел логистики. Спикер ВСУ Дмитрий Запорожец подчеркнул, что армия РФ стремится создать плацдарм для дальнейшего продвижения.

Хотя раздаются призывы к диалогу, Россия наращивает военную активность, а ВСУ отвечают ударами по стратегическим объектам противника — в частности, по флоту бомбардировщиков и инфраструктуре. По оценкам США, Кремль еще не нанес ответного удара, но этот шаг может носить "комплексный характер".

На этом фоне появился новый виток конфликта, связанный с репатриацией тел погибших. РФ обвиняет Украину в умышленном затягивании возвращения более 12 тысяч тел своих военнослужащих. Государственное телевидение России показало кадры рефрижераторов с телами на трассе в Брянской области. Украина эти обвинения отрицает.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае отказа Киева признавать изменения на фронте войска РФ продолжат наступление. Между тем Путин обвинил Украину в срыве переговоров после взрыва в Брянске, в результате которого погибли по меньшей мере семь человек.

Москва требует, чтобы Киев признал аннексию Крыма и еще четырех регионов. Согласно обновленным данным о украинском проекте DeepState по состоянию на 7 июня, Россия контролирует 18,8% украинской территории.

Президент Владимир Зеленский призвал население быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги. По информации источников Reuters в США, Вашингтон ожидает масштабного российского ответа на недавние атаки Украины по стратегическим целям.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на территории Днепропетровской области , а также вблизи ее административной границы, российские оккупационные войска пока не зафиксированы. Об этом 9 июня сообщил спикер группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире "Общественного", отрицая заявления захватчиков о якобы прорыве на Днепропетровщину.

По словам Трегубова, оккупационные силы неоднократно прибегали к информационно-психологическим атакам. В частности, на прошлой неделе распространяли видео, где якобы устанавливается флаг на административной границе. Однако, по мнению спикера, доверять таким сообщениям не стоит. Он также напомнил, что, по версии российского Минобороны, победу в войне они "одержали" еще в феврале 2022 года.

