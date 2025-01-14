На Западе говорят, что Путин заберет часть Украины: что это будет означать

У российской армии действительно есть весомые успехи в войне против Украины в 2024 году и россияне продолжают удерживать под своим контролем значительную часть территории Украины. Несмотря на это, российский диктатор Владимир Путин не достигнет стратегической цели, которую он ставил в начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришел старший научный сотрудник Defense Priorities и Колумбийского университета Раджан Менон, пишет Foreign Policy.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Эксперт считает, что с самого начала полномасштабное вторжение России в Украину имело две цели. Во-первых, присоединить как можно больше территории Украины, во-вторых – более масштабной целью было "использовать эти достижения, чтобы поглотить Украину в сферу влияния России и изменить европейский баланс сил".

Однако, несмотря на успехи российской армии в 2024 году, отмечает Менон, нет сценария, по которому Путин достиг бы хотя бы одной цели. Эксперт признает, что "Россия, вероятно, отберет по меньшей мере одну пятую территории Украины и, возможно, оставит ее навсегда", однако "то, что останется от Украины, не будет связано с Россией". Таким образом, делает он вывод, Путин будет иметь военный успех, но не стратегический.

Менон подчеркивает, Россия понесла большие потери "в войне против противника, который намного слабее и который, тем не менее, продолжает воевать, когда приближается трехлетие войны, несмотря на прогнозы военных экспертов".

Итак, неожиданностью является не то, что Украина борется на поле боя, а то, что российская армия показала себя настолько плохо, считает эксперт.

"Однако, даже если Россия может достичь военной победы над Украиной благодаря территории, которую она, вероятно, получит, война Путина не смогла бы обеспечить преобладающее влияние в Украине и сильную долгосрочную позицию в Европе, что оставит Россию в худшем положении в долгосрочной перспективе как внутренне, так и внешне", — заключает Менон.

Читайте также на портале "Комментарии" — передел установившегося миропорядка: действительно ли Трамп намекает на договорняк с Путиным.



