На Западе дали прогноз: сколько времени потребуется РФ для полного захвата Украины

Несмотря на то, что на стороне России все еще инициатива на фронте, страна-агрессор несет ошеломляющие потери в людях и технике в своих попытках захватить Украину, однако похоже, не планирует прекращать военные действия. В то же время при нынешних темпах продвижения путинскому режиму потребуются столетия и десятки миллионов жертв, чтобы полностью захватить Украину. к такому выводу пришел военный аналитик Forbes Дэвид Акс.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Обозреватель обратил внимание, что Украина занимает 233 000 квадратных миль, 19% из которых находятся под российской оккупацией. При нынешних темпах наступления и потерь русские захватят остальную часть Украины в 2256 году ценой 101 миллиона жертв. В настоящее время население России составляет 144 миллиона человек.

В то же время ошеломляющие потери в людях и технике еще не привели к ступору российской армии в Украине, отмечает аналитик.

По словам обозревателя, путинский режим оснащает свои силы тысячами гражданских транспортных средств, включая скутеры, компактные автомобили и автобусы. Также РФ набирает 30 тысяч военнослужащих в месяц, и, поскольку многие раненые в конечном итоге возвращаются на передовую, российские вооруженные силы ежемесячно набирают больше людей, чем теряют.

В результате, по словам командующего силами армии США в Европе генерала Кристофер Каволи, российские силы в Украине фактически растут и сейчас они насчитывают не менее 600 000 военнослужащих, что является "самым высоким показателем за все время войны и почти вдвое превышает численность первоначальных сил вторжения".

Акс подытоживает, россияне теряют очень многое, чтобы добыть совсем небольшие достижения в Украине. Кроме того, Москва поддерживает дорогостоящие усилия за счет огромных расходов, но сейчас складывается впечатление, что Кремль готов рисковать и повышать ставки в войне.

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