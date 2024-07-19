На втором саммите мира Украина начнет подготовку к большим зимним переговорам

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Ткачик Олеся
Россия готова к переговорам с Украиной, однако Кремль отказывается участвовать во втором саммите мира. По мнению политолога, военного Кирилла Сазонова, вероятнее всего, что в Кремле не видят смысла о чем-то договариваться до выборов президента США.
Переговоры Украины и РФ
По его мнению, украинцы в этой ситуации в первую очередь не должны паниковать.
При этом эксперт уверен, что Украина со второго саммита мира выжмет максимум.
При этом он добавил, что война будет продолжаться так же, как сейчас, поэтому необходимо держать фронт, ослабляя врага и демонстрируя миру ограниченные возможности России по наступлению. Кроме того, Силы обороны должны наносить мощные удары по враждебной инфраструктуре и логистике в тылу и ослаблять экономику РФ.
Сазонов подчеркнул, что скорой победы над врагом не будет, ведь это – не спринтерский забег.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский сообщил , когда может закончиться горячая фаза войны с Россией.
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Крем брюле.
сегодня, 19:36
Что то заголовок не подкрепляется текстом. 7 гребаных сборов под лозунгом подготовка и глобальный самит мира но разговоры не про мир и все по полгода ожиданий .А люди гибнут, дома рушаться .Народ НАТО и не хотел , его никто и не спрашивал.НАТО больше понтов ,сборище хитрожопых интриганов .Заманули .Обманули..Стравили.Переговоры ,которые могли бы еще год назад.И Херсон был был целый.А Крым ,а что Крым...?