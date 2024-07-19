На втором саммите мира Украина начнет подготовку к большим зимним переговорам

Россия готова к переговорам с Украиной, однако Кремль отказывается участвовать во втором саммите мира. По мнению политолога, военного Кирилла Сазонова, вероятнее всего, что в Кремле не видят смысла о чем-то договариваться до выборов президента США.

Переговоры Украины и РФ

По его мнению, украинцы в этой ситуации в первую очередь не должны паниковать.

При этом эксперт уверен, что Украина со второго саммита мира выжмет максимум.

"Из плюсов у нас то, что по нашему вопросу снова будет большое собрание, многие участники, дискуссии и какие-то решения по итогам. А враг там непосредственно не будет принимать участие. То есть, это неплохой вариант протискать свои интересы без лишних препятствий, импровизировать, делать неожиданные шаги, на которые враг не будет успевать оперативно реагировать. Тоже неплохой вариант готовиться к большим переговорам зимой", – говорит Сазонов.

При этом он добавил, что война будет продолжаться так же, как сейчас, поэтому необходимо держать фронт, ослабляя врага и демонстрируя миру ограниченные возможности России по наступлению. Кроме того, Силы обороны должны наносить мощные удары по враждебной инфраструктуре и логистике в тылу и ослаблять экономику РФ.

Вот так должна выглядеть наша тактика. Силы обороны Украины действуют на фронте. Отдельные подразделения в первую очередь спецслужба – разрушает их тыл", — добавил эксперт.

Сазонов подчеркнул, что скорой победы над врагом не будет, ведь это – не спринтерский забег.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский сообщил , когда может закончиться горячая фаза войны с Россией.



