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На втором саммите мира Украина начнет подготовку к большим зимним переговорам

Отсутствие РФ на втором саммите мира дает Украине определенные преимущества и бонусы

сегодня, 18:07
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Ткачик Олеся

Россия готова к переговорам с Украиной, однако Кремль отказывается участвовать во втором саммите мира. По мнению политолога, военного Кирилла Сазонова, вероятнее всего, что в Кремле не видят смысла о чем-то договариваться до выборов президента США.

На втором саммите мира Украина начнет подготовку к большим зимним переговорам

Переговоры Украины и РФ

По его мнению, украинцы в этой ситуации в первую очередь не должны паниковать.

При этом эксперт уверен, что Украина со второго саммита мира выжмет максимум.

"Из плюсов у нас то, что по нашему вопросу снова будет большое собрание, многие участники, дискуссии и какие-то решения по итогам. А враг там непосредственно не будет принимать участие. То есть, это неплохой вариант протискать свои интересы без лишних препятствий, импровизировать, делать неожиданные шаги, на которые враг не будет успевать оперативно реагировать. Тоже неплохой вариант готовиться к большим переговорам зимой", – говорит Сазонов.

При этом он добавил, что война будет продолжаться так же, как сейчас, поэтому необходимо держать фронт, ослабляя врага и демонстрируя миру ограниченные возможности России по наступлению. Кроме того, Силы обороны должны наносить мощные удары по враждебной инфраструктуре и логистике в тылу и ослаблять экономику РФ.

Вот так должна выглядеть наша тактика. Силы обороны Украины действуют на фронте. Отдельные подразделения в первую очередь спецслужба – разрушает их тыл", — добавил эксперт.

Сазонов подчеркнул, что скорой победы над врагом не будет, ведь это – не спринтерский забег.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский сообщил , когда может закончиться горячая фаза войны с Россией.




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Источник: https://www.facebook.com/KirsllSazonov/posts/pfbid0P2PQzKCNSQryQA7QkjxQg2hJt6mKEUchR4sadE4WLSjDEP4JJ6W1rzt5DQMZU1hhl
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Обсуждения

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Крем брюле.

сегодня, 19:36

Что то заголовок не подкрепляется текстом. 7 гребаных сборов под лозунгом подготовка и глобальный самит мира но разговоры не про мир и все по полгода ожиданий .А люди гибнут, дома рушаться .Народ НАТО и не хотел , его никто и не спрашивал.НАТО больше понтов ,сборище хитрожопых интриганов .Заманули .Обманули..Стравили.Переговоры ,которые могли бы еще год назад.И Херсон был был целый.А Крым ,а что Крым...?


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