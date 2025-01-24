На войне всего 250 тыс. бойцов, а потери Украины значительно преуменьшены: Безуглая о ситуации на фронте

Ситуация на фронте сложная – оккупанты пытаются прорвать оборону. На некоторых участках фронта ситуация угрожающая. К тому же постоянно появляется информация по захвату оккупантами населенных пунктов.

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Народный депутат Украины Марьяна Безуглая привела данные The NewYorkTimes по ситуации на фронте.

"The NewYorkTimes, ссылаясь на данные разведок, сообщает, что сейчас на фронте против 400 тысяч россиян воюет только 250 тысяч украинцев. Также издание отмечает, что соотношение потерь составляет примерно 1 украинец на 1,9 россиян”, — пишет она.

Также отмечается, что Украина преувеличивает общие потери россиян, в то же время значительно умаляя собственные.

“Потому что генеральская ложь, отсутствие аудита миллионной армии, о чем я уже кричу больше года, и еще раз ложь на всех уровнях военного управления. Зато гребут РЭБ в пехоту. Кто не договорился”, – так прокомментировала информацию Безуглая.

Напомним, что после инаугурации новый президент США Дональд Трамп, как писал портал "Комментарии", шокировал мир некоторыми решениями. Прекращение оказания помощи на 90 дней взволновало украинцев.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко рассказал, чем грозит прекращение США предоставления Украине военной помощи. По его словам, это плохой сценарий, ведь европейские страны не смогут полностью заменить американскую поддержку.

Акцентировал внимание Гончаренко еще на одной составляющей американской помощи, прекращение которой значительно усугубит ситуацию на поле боя. Для Украины, по его словам, очень важны данные, полученные от разведки.



