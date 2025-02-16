Известный российский стилист Сергей Зверев, активно поддерживающий политику Кремля, поделился печальной новостью о гибели своего племянника во время войны в Украине.

Сергей Зверев. Фото: из открытых источников

По словам Зверева, он пока не знает точных обстоятельств смерти родственника и не уточнил его возраст.

"Полчаса назад сестра сообщила, что Андрюши больше нет. Мы до сих пор не понимаем, как это произошло", — отметил стилист в интервью российским СМИ.

Сторонник путинского режима заявил, что Андрей якобы боролся "с мировым злом", хотя на самом деле его присутствие на украинской земле было частью агрессии, направленной на уничтожение украинской культуры и народа.

"Мы все волновались за него, когда он пошел на фронт бороться с мировым злом, противостоящим нашей стране. Андрюша всегда был патриотом, и вся семья его поддержала. Мы молились, чтобы Бог оберегал его", – цинично добавил Зверев.

Также следует отметить, что в 2022 году Зверев заявлял о своей готовности отправиться на фронт в Украину, однако эти заявления так и остались только словами. Стилист утверждал, что каждый россиянин должен защищать свою страну.

"Что значит готов или не готов? Есть понятие 'нужно'. Есть права, но есть и обязанности. Каждый должен задуматься, ведь родина у нас одна", – говорил Зверев.

Напомним, недавно стало известно о ликвидации российского актера-путиниста Евгения Шишова в Курской области.

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