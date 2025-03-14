На войне погиб продюсер «Зважених та щасливих»

На фронте погиб продюсер проектов компании Starlight Media, в том числе проекта "Зважені та щасливі" и сериала "Домик на счастье" Юрий Кирпик. Об этом сообщает портал "Комментарии".

Юрий Кирпик

Печальное известие сообщил коллега погибшего Александр Быков.

"В нашей семье Starlightmedia большая потеря… Погиб Юрий Кирпик. Трудно поверить в это и найти слова поддержки его семье, друзьям. Для кого-то из нас он был коллегой, для кого-то настоящим другом, человеком, который всегда поддерживал, шутил и нес свет даже в самые тяжелые времена", – написал он.

"Теперь ты будешь оберегать нас с неба… друг. Самый профессиональный из телевизионщиков, с которыми мне удалось работать. Честь знать тебя, Герой! – также отметила коллега Юрия Анастасия Грабарь.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня утром в центре Одессы неизвестный выстрелил в 31-летнего общественного деятеля и скрылся. Потерпевший погиб на месте. Следователи, криминалисты, оперативники продолжают работать на месте происшествия. Принимаются меры по задержанию злоумышленника.

В Одессу для расследования резонансного убийства выехала следственно-оперативная группа и криминалисты Центрального аппарата Национальной полиции во главе с председателем Нацполиции Иваном Выговским. Об этом сообщил министр МВД Игорь Клименко, впервые прокомментировавший стрельбу в центре Одессы, в результате которой погиб активист Демьян Ганул.

"Мне доложили информацию, которую удалось собрать по состоянию на данный момент. Есть конкретные зацепки. Оперативники и следственные полиции работают над установлением личности стрелка и его задержанием. Дополнительно замечу, что информация о том, что стрелок был одет в военную форму, не соответствует действительности. Просьба пользоваться только информацией из официальных источников", — заметил Клименко. Он также не назвал имя убитого. Что застрелили именно Ганула уже дважды сообщил нардеп Алексей Гончаренко.