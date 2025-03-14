На войне погиб продюсер «Зважених та щасливих»

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Недилько Ксения
На фронте погиб продюсер проектов компании Starlight Media, в том числе проекта "Зважені та щасливі" и сериала "Домик на счастье" Юрий Кирпик. Об этом сообщает портал "Комментарии".
Юрий Кирпик
Печальное известие сообщил коллега погибшего Александр Быков.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня утром в центре Одессы неизвестный выстрелил в 31-летнего общественного деятеля и скрылся. Потерпевший погиб на месте. Следователи, криминалисты, оперативники продолжают работать на месте происшествия. Принимаются меры по задержанию злоумышленника.
В Одессу для расследования резонансного убийства выехала следственно-оперативная группа и криминалисты Центрального аппарата Национальной полиции во главе с председателем Нацполиции Иваном Выговским. Об этом сообщил министр МВД Игорь Клименко, впервые прокомментировавший стрельбу в центре Одессы, в результате которой погиб активист Демьян Ганул.
"Мне доложили информацию, которую удалось собрать по состоянию на данный момент. Есть конкретные зацепки. Оперативники и следственные полиции работают над установлением личности стрелка и его задержанием. Дополнительно замечу, что информация о том, что стрелок был одет в военную форму, не соответствует действительности. Просьба пользоваться только информацией из официальных источников", — заметил Клименко. Он также не назвал имя убитого. Что застрелили именно Ганула уже дважды сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
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