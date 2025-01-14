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На войне погиб президент украинского футбольного клуба

Погиб Михаил Коваль президент футбольного клуба "Подолье"

сегодня, 17:40
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Автор:
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Slava Kot

Президент футбольного клуба "Подолье" Михаил Коваль погиб на войне России против Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Ассоциацию футбола Тернопольщины.

На войне погиб президент украинского футбольного клуба

На войне погиб Михаил Коваль

Ассоциация футбола Тернопольщины на своем сайте опубликовала новость о гибели на войне в Украине 34-летнего президента футбольного клуба "Подолье" Михаила Коваля.

"Большое горе пришло в футбольную семью Тернопольщины — на войне погиб президент ФК "Подолье" (Васильковцы) Михаил Олегович Коваль (18.11.1990 года рождения). Большая потеря и боль для семьи Ковалей, команды "Подолье", Васильковецкой общины и всей Тернопольщины" , – говорится в сообщении футбольной ассоциации.

Также Ассоциация футбола Тернопольщины выразила соболезнования родным и друзьям Михаила Коваля.

ФК "Подолье" с 2019 года начал выступать в областном первенстве, а в сезоне 2021 года участвовала в высшей лиге Чемпионата Тернопольской области по футболу. Матчи футбольного клуба проводились на стадионе "Подолье".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на фронте погиб известный хореограф и победитель талант-шоу "Танцуют все" Владимир Раков. На момент начала полномасштабного вторжения в 2022 году он был за границей. Сразу вернулся и отправился защищать Украину. С тех пор служил во 2-м стрелковом батальоне 24-й ОМБр имени короля Даниила. А 6 января во время выполнения боевой задачи он погиб.

Также "Комментарии" писали о 10 неожиданных смертях 2024 года, которые всколыхнули Украину, в том числе убийство Ирины Фарион и гибель военного Петра Павличенко.



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Источник: https://aft.com.ua/news/703-na-viini-zahynuv-prezedent-futbolnoho-klubu-podillia-z-vasylkivtsiv
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