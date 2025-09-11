На войне погиб известный украинский актер

Рубрики
В боях с российскими оккупантами погиб украинский актер театра и кино Андрей Синишин.
Андрей Синишин (фото из открытых источников)
О его смерти сообщил театр "И люди и куклы" в Facebook, где воина нежно назвали "Сынычкой". Отмечается, что он сражался на Сумском направлении.
В конце апреля театр имени Леся Курбаса писал, что Андрей Синишин считался пропавшим без вести. Его позывной был "Стус".
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что погиб известный командир 110-й бригады . Стало известно о гибели на фронте командира 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Сергея Захаревича. Об этом сообщает генерал Сергея Собко, сообщивший печальное известие в Facebook.
Сергей Захаревич был назначен командиром 110 ОМБр в феврале 2025 года. До этого он служил заместителем командира 33-й механизированной бригады. Сергей Захаревич был награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени в марте 2015 года и орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени в июле 2022 года.
Также "Комментарии" писали о том, что на Донетчине погиб командир известной бригады Лют . Сегодня в Донецкой области погиб командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лют" Максим Казбан. Отмечается, что военный погиб в ДТП.Известно, что полковник полиции Максим Александрович Казбан начал свой путь в 2014 году в составе 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады. Активно участвовал в противостоянии вооруженной агрессии РФ против Украины.