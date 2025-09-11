На войне погиб известный украинский актер

В боях с российскими оккупантами погиб украинский актер театра и кино Андрей Синишин.

Андрей Синишин (фото из открытых источников)

О его смерти сообщил театр "И люди и куклы" в Facebook, где воина нежно назвали "Сынычкой". Отмечается, что он сражался на Сумском направлении.

"Андрей Синишин – военнослужащий, актер театра "И люди и куклы", актер театра имени Леся Курбаса – погиб 16.04.2025 года возле населенного пункта Юнаковка Сумского района Сумской области, защищая Украину от врага", – говорится в сообщении.

В конце апреля театр имени Леся Курбаса писал, что Андрей Синишин считался пропавшим без вести. Его позывной был "Стус".

"Но Андрей с нами! В каждом образе, который он создавал на сцене. В смехе, оставшемся после его шуток. В тишине, которую он умел наполнить содержанием", – отметили коллеги.

