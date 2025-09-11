logo

На войне погиб известный украинский актер
commentss НОВОСТИ Все новости

На войне погиб известный украинский актер

Андрей Синишин с апреля считался пропавшим без вести.

11 сентября 2025, 22:50
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

В боях с российскими оккупантами погиб украинский актер театра и кино Андрей Синишин.

На войне погиб известный украинский актер

Андрей Синишин (фото из открытых источников)

О его смерти сообщил театр "И люди и куклы" в Facebook, где воина нежно назвали "Сынычкой". Отмечается, что он сражался на Сумском направлении.

"Андрей Синишин – военнослужащий, актер театра "И люди и куклы", актер театра имени Леся Курбаса – погиб 16.04.2025 года возле населенного пункта Юнаковка Сумского района Сумской области, защищая Украину от врага", – говорится в сообщении.

В конце апреля театр имени Леся Курбаса писал, что Андрей Синишин считался пропавшим без вести. Его позывной был "Стус".

"Но Андрей с нами! В каждом образе, который он создавал на сцене. В смехе, оставшемся после его шуток. В тишине, которую он умел наполнить содержанием", – отметили коллеги.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что погиб известный командир 110-й бригады . Стало известно о гибели на фронте командира 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Сергея Захаревича. Об этом сообщает генерал Сергея Собко, сообщивший печальное известие в Facebook.

Сергей Захаревич был назначен командиром 110 ОМБр в феврале 2025 года. До этого он служил заместителем командира 33-й механизированной бригады. Сергей Захаревич был награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени в марте 2015 года и орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени в июле 2022 года.

Также "Комментарии" писали о том, что на Донетчине погиб командир известной бригады Лют . Сегодня в Донецкой области погиб командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лют" Максим Казбан. Отмечается, что военный погиб в ДТП.

Известно, что полковник полиции Максим Александрович Казбан начал свой путь в 2014 году в составе 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады. Активно участвовал в противостоянии вооруженной агрессии РФ против Украины.



