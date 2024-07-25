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На войне погиб эксмер Умани: на фронт ушел с первых дней полномасштабного вторжения РФ

На войне погиб Александр Цебрий, командир пулеметного взвода

сегодня, 15:12
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Ткачик Олеся

На войне погиб бывший мэр Умани Александр Цебрий. Как сообщил в Фейсбуке глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, он был командиром пулеметного взвода, имел звание младшего сержанта, награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.

На войне погиб эксмер Умани: на фронт ушел с первых дней полномасштабного вторжения РФ

Александр Цебрий

"Защищая Украину, погиб Александр Цебрий. Бывший городской голова Умани. Стал в строй с первых дней полномасштабной войны. Славный воин. Смельчак. Надежный собрат. Командир пулеметного взвода. Младший сержант", – написал Игорь Табурец.

О том, что на войне погиб эксмер Умани сообщила "Общественному" и спикер Черкасского областного центра комплектования и социальной поддержки Алина Кривошея.

По ее словам, Цебрий служил в 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского, к рядам ВСУ присоединился в феврале 2022 года.

"Защитник был младшим сержантом, командиром пулеметного отделения. Погиб 24 июля, выполняя боевое задание в Донецкой области", — отметила она.

Погибшему воину было 50 лет.

Кроме того, известно, что утро 24 февраля 2022 года Цебрий встретил у дверей местного ТЦК. Отстоял очередь и вступил в ряды территориальной обороны. Защищал местный аэродром. Через несколько дней уже был в рядах ВСУ. Нес службу в 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Выговского. Позывной "Мэр".

Последний пост Цебрия в соцсетях был о его сне, связанном с мирной жизнью.

"У меня есть любимый сорт виски (много дыма и торфа). Так вот, я чувствовал его вкус во сне. Я был дома, в своем любимом кресле, среди родных людей, со стаканом виски. Крутой сон, надеюсь вещий", – писал Цебрий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на фронте погиб известный украинский музыкант.




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Источник: https://www.facebook.com/IhorTaburets/posts/472099995434269
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