На войне погиб эксмер Умани: на фронт ушел с первых дней полномасштабного вторжения РФ

На войне погиб бывший мэр Умани Александр Цебрий. Как сообщил в Фейсбуке глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, он был командиром пулеметного взвода, имел звание младшего сержанта, награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.

Александр Цебрий

"Защищая Украину, погиб Александр Цебрий. Бывший городской голова Умани. Стал в строй с первых дней полномасштабной войны. Славный воин. Смельчак. Надежный собрат. Командир пулеметного взвода. Младший сержант", – написал Игорь Табурец.

О том, что на войне погиб эксмер Умани сообщила "Общественному" и спикер Черкасского областного центра комплектования и социальной поддержки Алина Кривошея.

По ее словам, Цебрий служил в 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского, к рядам ВСУ присоединился в феврале 2022 года.

"Защитник был младшим сержантом, командиром пулеметного отделения. Погиб 24 июля, выполняя боевое задание в Донецкой области", — отметила она.

Погибшему воину было 50 лет.

Кроме того, известно, что утро 24 февраля 2022 года Цебрий встретил у дверей местного ТЦК. Отстоял очередь и вступил в ряды территориальной обороны. Защищал местный аэродром. Через несколько дней уже был в рядах ВСУ. Нес службу в 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Выговского. Позывной "Мэр".

Последний пост Цебрия в соцсетях был о его сне, связанном с мирной жизнью.

"У меня есть любимый сорт виски (много дыма и торфа). Так вот, я чувствовал его вкус во сне. Я был дома, в своем любимом кресле, среди родных людей, со стаканом виски. Крутой сон, надеюсь вещий", – писал Цебрий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на фронте погиб известный украинский музыкант.



