На войне погиб эксмер Умани: на фронт ушел с первых дней полномасштабного вторжения РФ

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Ткачик Олеся
На войне погиб бывший мэр Умани Александр Цебрий. Как сообщил в Фейсбуке глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, он был командиром пулеметного взвода, имел звание младшего сержанта, награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.
Александр Цебрий
О том, что на войне погиб эксмер Умани сообщила "Общественному" и спикер Черкасского областного центра комплектования и социальной поддержки Алина Кривошея.
По ее словам, Цебрий служил в 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского, к рядам ВСУ присоединился в феврале 2022 года.
Погибшему воину было 50 лет.
Кроме того, известно, что утро 24 февраля 2022 года Цебрий встретил у дверей местного ТЦК. Отстоял очередь и вступил в ряды территориальной обороны. Защищал местный аэродром. Через несколько дней уже был в рядах ВСУ. Нес службу в 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Выговского. Позывной "Мэр".
Последний пост Цебрия в соцсетях был о его сне, связанном с мирной жизнью.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на фронте погиб известный украинский музыкант.
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