На Волыни начальника отдела пограничного отряда посадили на 15 лет: что он совершил

По материалам Службы безопасности и Госпогранслужбы реальный срок заключения получил действующий на Волыни российский агент. Речь идет о 40-летнем помощнике начальника отдела местного пограничного отряда, которого дистанционно завербовала фсб. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра Службы безопасности Украины.

Задержанный подозреваемый, фото: СБУ

По инструкции российской спецслужбы агент собирал информацию о пунктах базирования, маршрутах движения и имеющемся вооружении Сил обороны, вовлеченных в защиту региона.

Больше всего оккупантов интересовали локации укрепрайонов и ориентировочное количество личного состава украинских войск на оборонных линиях.

Контрразведчики СБУ задержали предателя в июне этого года и установили его российского куратора.

Им оказался кадровый сотрудник ФСБ Алексей Добрицкий, который дислоцируется во временно оккупированном Луганске.

По материалам Службы безопасности суд назначил "кроту" 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишением воинского звания.

Как установило расследование, пограничник попал во внимание ФСБ, когда проходил службу на востоке Украины. Впоследствии его отправили в Волынскую область, где он приступил к выполнению вражеских задач.

В обмен на сотрудничество с оккупантами злоумышленник рассчитывал на "эвакуацию" в россию и "должность" в военных формированиях России.

На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств агент признан виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Расследование проводили сотрудники СБУ в Волынской области совместно с подразделением собственной безопасности Госпогранслужбы при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.