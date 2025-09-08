logo

BTC/USD

111637

ETH/USD

4299.21

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

48.16

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией На улицах областного центра находят смертельные находки: что опасно делать
commentss НОВОСТИ Все новости

На улицах областного центра находят смертельные находки: что опасно делать

В Херсоне оккупанты дистанционно разбрасывали мины-лепестки

8 сентября 2025, 10:49
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Херсоне российские оккупационные войска провели дистанционное минирование местности, после чего в областном центре находят прямо на улицах мины-лепестки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Херсонской ОВА.

На улицах областного центра находят смертельные находки: что опасно делать

На улицах областного центра находят смертельные находки: что опасно делать

ПФМ-1 – это небольшие пластиковые мины, которые могут иметь разный цвет и внешне похожи на игрушки. Поэтому они особенно опасны для детей и людей, которые могут их случайно поднять.

Их трудно заметить в траве, мусоре или даже на асфальте, а иногда оккупанты маскируют взрывчатку под природную среду. Радиус поражения такой мины — три метра, поэтому любое прикосновение к ней может привести к серьезным травмам или смерти.

"Напоминаем, что приближаться к подозрительным предметам категорически запрещено. Нельзя прикасаться к ним, передвигать, накрывать или бросать в огонь. Также опасно пользоваться телефоном рядом с ними.

Если вы заметили мину-лепесток – остановитесь, отойдите на безопасное расстояние и предупредите окружающих. Сразу сообщите о находке специалистов ГСЧС или Нацполиции по номерам 101 или 102", – отмечают в Херсонской ОВА.

На улицах областного центра находят смертельные находки: что опасно делать - фото 2
На улицах областного центра находят смертельные находки: что опасно делать - фото 3

Напомним, портал "Комментарии" писал , как в Кременчуге после августовской массированной ночной атаки Вооруженными силами РФ, утром находили этакие "мячики" – неразорванные кассетные боеприпасы из баллистических ракет. Об этом сообщил городской голова Кременчуга Виталий Малецкий.

"На территории города обнаруживают неразорванные кассетные боеприпасы из российских ракет! Заметив такие, не приближайтесь и не прикасайтесь к ним – они могут взорваться в любой момент! НЕМЕДЛЕННО звоните 101 или 102! Обязательно расскажите об опасности детям, ведь эти боеприпасы имеют цвет привлекать внимание малышей!" – подчеркивает мэр города.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости