В Херсоне российские оккупационные войска провели дистанционное минирование местности, после чего в областном центре находят прямо на улицах мины-лепестки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Херсонской ОВА.

На улицах областного центра находят смертельные находки: что опасно делать

ПФМ-1 – это небольшие пластиковые мины, которые могут иметь разный цвет и внешне похожи на игрушки. Поэтому они особенно опасны для детей и людей, которые могут их случайно поднять.

Их трудно заметить в траве, мусоре или даже на асфальте, а иногда оккупанты маскируют взрывчатку под природную среду. Радиус поражения такой мины — три метра, поэтому любое прикосновение к ней может привести к серьезным травмам или смерти.

"Напоминаем, что приближаться к подозрительным предметам категорически запрещено. Нельзя прикасаться к ним, передвигать, накрывать или бросать в огонь. Также опасно пользоваться телефоном рядом с ними. Если вы заметили мину-лепесток – остановитесь, отойдите на безопасное расстояние и предупредите окружающих. Сразу сообщите о находке специалистов ГСЧС или Нацполиции по номерам 101 или 102", – отмечают в Херсонской ОВА.

Напомним, портал "Комментарии" писал , как в Кременчуге после августовской массированной ночной атаки Вооруженными силами РФ, утром находили этакие "мячики" – неразорванные кассетные боеприпасы из баллистических ракет. Об этом сообщил городской голова Кременчуга Виталий Малецкий.

"На территории города обнаруживают неразорванные кассетные боеприпасы из российских ракет! Заметив такие, не приближайтесь и не прикасайтесь к ним – они могут взорваться в любой момент! НЕМЕДЛЕННО звоните 101 или 102! Обязательно расскажите об опасности детям, ведь эти боеприпасы имеют цвет привлекать внимание малышей!" – подчеркивает мэр города.