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На трех направлениях около 150 тысяч военных РФ готовятся к наступлению: что происходит на фронте

В ноябре в восточной операционной зоне российские захватчики потеряли более 35 тысяч человек убитыми и ранеными.

сегодня, 18:15
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Лиля Воробьева

Российская Федерация сосредоточила около 150 тысяч военнослужащих на трех ключевых направлениях фронта на востоке Украины – Покровском, Кураховском и Времивском. Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин во время эфира телемарафона.

На трех направлениях около 150 тысяч военных РФ готовятся к наступлению: что происходит на фронте

Наступление РФ на Донбассе (фото из открытых источников)

"Хочу отметить, что в наступательных действиях по нашим трем тактическим направлениям — это Покровское, Кураховское и Времевское, участвуют силы и средства трех российских группировок войск "Центр", "Юг" и "Восток". Это всего на трех направлениях около 150 тысяч личного состава", — сказал Волошин.

В частности, на Покровском направлении находятся более 70 тысяч человек, на Кураховском сосредоточено около 35-36 тысяч, а на Времивском – около 40 тысяч.

В то же время представитель заявил, что российская армия несет значительные потери во время наступательных действий. В ноябре в восточной операционной зоне российские войска потеряли более 35 тысяч человек убитыми и ранеными. За последнюю неделю количество потерь противника превысило 8 тысяч человек.

На Кураховском направлении Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступательные действия противника. Для русской армии важно выровнять линию обороны, ведь это позволит им перегруппировать войска и вывести некоторые подразделения для восстановления боеспособности. Как отметил Волошин, это позволит противнику сосредоточить силы для дальнейшего наступления на этом направлении, а также на Покровском.

Волошин добавил, что враг пытается прорваться к окраинам Курахово, применяя все доступные силы и средства для огневого воздействия. Кроме того, российские военные стремятся взять под контроль господствующие высоты и логистические пути, ведущие в город, чтобы прорвать оборону украинских войск. Российская армия активно использует авиационные управляемые бомбы и артиллерию для ударов по Курахово.

По словам спикера, несмотря на активные попытки противника прорвать оборону, город остается под контролем Сил обороны Украины. Украинские военные оперативно уничтожают диверсионно-разведывательные группы окупантов, которые пытаются проникнуть на подконтрольные Украине территории.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в связи с обострением ситуации на Покровском направлении с 12.12.2024 приостанавливается распределение природного газа в г. Покровск в Донецкой области.



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