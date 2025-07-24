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На Сумском направлении продолжаются бои — есть продвижение ВСУ

Украинские войска понемногу отбивают территории Сумщины

24 июля 2025, 00:57
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Недилько Ксения

23 июля ситуация в Сумской области остается напряженной. Силы обороны Украины имеют продвижение вблизи Кондратовки Хотинского общества, сообщают источники Кордон.Медиа. Также аналитики проекта DeepState публикуют карту, где красная зона превратилась в серую.

На Сумском направлении продолжаются бои — есть продвижение ВСУ

На Сумском направлении продолжаются бои — есть продвижение ВСУ

В то же время враг пытается наступать в направлении Юнаковки.

По данным СМИ, присутствие оккупантов зафиксировано в общинах:

Хотинская — Владимировка, Кондратовка, Алексеевка и другие

Юнаковская — Яблоновка, Локня, Новенькое

Краснопольская — Проходы

По данным Генштаба, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отразили шесть атак захватчиков, еще три боестолкновения продолжаются. Также враг нанес семь авиаударов, применив при этом 11 управляемых авиабомб, и совершил 207 обстрелов, пять из которых – из реактивной системы залпового огня.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что диверсионно-разведывательные группы оккупантов продолжают штурмовать Покровск. В настоящее время в город зашла российская ДРГ, а Силы обороны прилагают усилия, чтобы ее найти. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин.

По его словам, информация о российской диверсионно-разведывательной группе, которой удалось добраться до окрестностей Покровска, является правдивой. В настоящее время Силы обороны и ряд спецподразделений работают над тем, чтобы найти оккупантов и обезвредить их в полном объеме.

Пока в окруженном боями городе до сих пор остаются 1380 человек, а в его общине — 2,7 тысячи. Завезти для них гуманитарную помощь почти невозможно, говорит Филашкин. В Покровске не работают практически все магазины. Россияне продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру населенного пункта, а еще контролировать подъездные пути дронами на оптоволокне.



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