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"На Сумском направлении массовые случаи самоубийств среди военных": что известно

Фейковое видео о «трудной ситуации в Сумской области» распространяют пропагандисты

сегодня, 16:57
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Недилько Ксения

В сети распространяют постановочное видео якобы украинского военного, рассказывающего о "крайне тяжелой ситуации на Сумском направлении" и "массовых случаях самоубийств среди побратимов". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

"На Сумском направлении массовые случаи самоубийств среди военных": что известно

Иллюстративное фото

Проанализировав видео, Центр сообщает, что оно создано пропагандистами с целью дискредитации ВСУ. В кадре нет оружия, шевронов, жетонов или других элементов, которые могли бы подтвердить принадлежность действующих лиц к ВСУ. Нет опознавательных атрибутов и на телах людей, якобы совершивших самоубийство. Также по видео невозможно определить место съемки.

Цель таких вбросов – создание иллюзии хаоса в украинском войске и деморализация украинцев , отмечают в ЦПД.

"Вражеская пропаганда систематически продуцирует подобные постановочные ролики, часто с использованием искусственного интеллекта. К примеру, недавно в TikTok распространялось фейковое видео якобы украинского военного, который говорил, что остался без подкрепления и оружия и жаловался на некомпетентное командование.

Центр сообщал, что созданием видео с участием якобы украинских военных занимаются студии, связанные с министерством обороны и главным разведывательным управлением РФ", – отмечают в ЦПД.

”На Сумском направлении массовые случаи самоубийств среди военных”: что известно - фото 2
”На Сумском направлении массовые случаи самоубийств среди военных”: что известно - фото 3

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Сумском направлении оккупанты накапливают войска, однако Силы обороны Украины дают им отпор. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передает "Общественное".

"Накопление войск именно на Сумском направлении, к которому они готовились с Курского направления, они не смогли сделать из-за наших ответных действий", — отметил президент на встрече с журналистами.

"Так же сейчас на Сумском направлении они накапливают войска. Более 50 тысяч. Мы понимаем. Но у нас там есть успехи", – добавил он.



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