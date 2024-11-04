logo

BTC/USD

68668.49

ETH/USD

2459.32

LTC/USD

66.61

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

45.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией «На Сумщине задержали волонтера, который вез наркотики для ВСУ»: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

«На Сумщине задержали волонтера, который вез наркотики для ВСУ»: что известно

Рупоры кремля пытаются дискредитировать украинские Силы обороны

сегодня, 15:53
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Российская пропаганда продолжает создавать фейки об украинском войске. На этот раз фейкеры кремля разнесли пост, что на одном из блокпостов Сумщины задержали волонтера, в автомобиле которого обнаружили более 100 кг тяжелых наркотиков. Якобы их должно было получить командование 82-й бригады ВСУ. Такое распространяют пропагандистские Telegram-каналы, информируют в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

«На Сумщине задержали волонтера, который вез наркотики для ВСУ»: что известно

Задержанный груз наркотиков в Техасе. Фото: Newsweek

"Это – ложь. Фото пикапа с наркотиками, которые растиражировали фейкеры, не имеют никакого отношения к Украине", – отмечают в Центре.

Пропагандисты использовали для этой лжи информацию из американских изданий, а именно отчет пограничной полиции США, разоблачившей и задержавшей в Техасе дилера и его грузовик с наркотиками.

Цель таких фейков – дискредитация сил обороны в глазах международных партнеров Украины, отмечают в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

"Продажа органов погибших украинских военных": что известно

Российские TG-каналы распространяют информацию о якобы продаже органов погибших украинских военных на "черном рынке". В сообщениях утверждается, что в даркнете появились объявления о продаже сердца бойца ВСУ за 70 тысяч долларов, а подобные случаи вроде бы фиксировались и раньше. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

"Эта ложь является частью многолетней кампании врага под названием "Черная трансплантология", которая ведется с 2014 года. Целью подобных фейков является дискредитация украинского военно-политического руководства и создание негативного имиджа Украины на международной арене. Доверяйте только официальным и верифицированным источникам информации" отмечают в ЦПД.

«На Сумщине задержали волонтера, который вез наркотики для ВСУ»: что известно - фото 2



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости