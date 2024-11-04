«На Сумщине задержали волонтера, который вез наркотики для ВСУ»: что известно

Российская пропаганда продолжает создавать фейки об украинском войске. На этот раз фейкеры кремля разнесли пост, что на одном из блокпостов Сумщины задержали волонтера, в автомобиле которого обнаружили более 100 кг тяжелых наркотиков. Якобы их должно было получить командование 82-й бригады ВСУ. Такое распространяют пропагандистские Telegram-каналы, информируют в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Задержанный груз наркотиков в Техасе. Фото: Newsweek

"Это – ложь. Фото пикапа с наркотиками, которые растиражировали фейкеры, не имеют никакого отношения к Украине", – отмечают в Центре.

Пропагандисты использовали для этой лжи информацию из американских изданий, а именно отчет пограничной полиции США, разоблачившей и задержавшей в Техасе дилера и его грузовик с наркотиками.

Цель таких фейков – дискредитация сил обороны в глазах международных партнеров Украины, отмечают в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

"Продажа органов погибших украинских военных": что известно

Российские TG-каналы распространяют информацию о якобы продаже органов погибших украинских военных на "черном рынке". В сообщениях утверждается, что в даркнете появились объявления о продаже сердца бойца ВСУ за 70 тысяч долларов, а подобные случаи вроде бы фиксировались и раньше. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

"Эта ложь является частью многолетней кампании врага под названием "Черная трансплантология", которая ведется с 2014 года. Целью подобных фейков является дискредитация украинского военно-политического руководства и создание негативного имиджа Украины на международной арене. Доверяйте только официальным и верифицированным источникам информации" отмечают в ЦПД.