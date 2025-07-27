На Сумщине дрон рф ударил по автобусу с гражданскими: есть жертвы

В Сумской области произошла очередная циничная атака со стороны армии РФ — российский дрон сбросил взрывное устройство на пассажирский автобус, в котором находились мирные жители. Инцидент произошел около 16:30 в районе села Иволжанское, входящего в Юнаковскую общину.

Атака рф по Юнаковской громаде

По предварительным данным, в результате удара погибли по меньшей мере три человека, еще пятеро получили ранения. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Часть пассажиров удалось оперативно эвакуировать в безопасное место.

На месте работают все экстренные службы — идет разбор завалов, оказание помощи раненым и фиксация последствий преступления. В настоящее время уточняется окончательное количество погибших и пострадавших.

Этот удар по гражданскому транспорту еще раз демонстрирует террористическую тактику РФ, направленную на устрашение мирного населения. Украинские власти призывают международное сообщество не молчать и усилить давление на страну-агрессора за систематические военные преступления против гражданских.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Силы обороны Украины сообщили об успешном продвижении в Запорожской области. Первый штурмовой батальон 210-го отдельного штурмового полка провел результативную операцию, в ходе которой была выбита вражеская диверсионно-разведывательная группа и взята под контроль позиции, которые ранее не удавалось захватить ни одному из подразделений.

Операция послужила примером точного планирования и идеального взаимодействия между подразделениями. Для успеха штурма привлекались артиллерийские подразделения и беспилотные летательные аппараты, которые обеспечивали огневое прикрытие и корректировку действий штурмовиков.

