На столе у Трампа два мирных плана по Украине: что выставят на торги с Путиным

В штабе избранного президента США Дональда Трампа существует две концепции прекращения войны в Украине, отмечает политолог Вадим Денисенко. Причем, подчеркивает он, обе они озвучены довольно давно. Первая – воинственный план Майка Помпео и вторая – квази финский сценарий аналитического центра AFPI, который стал убежищем для бывших работников администрации Трампа, подчеркнул эксперт.

Переговоры Украины и РФ

По его словам, речь идет о двух прямо противоположных концепциях. При этом он добавил, что сам Трамп исповедует переговорную концепцию "стратегической неопределенности", предусматривающую максимально широкий спектр переговорных опций на каждом этапе переговоров.

"Многие считают это безумием (авантюрности ему действительно не занимать). Но именно эта широта спектра вариантов решений максимально долго держит визави в напряжении", — подчеркнул Денисенко.

При этом политолог добавил, что для кремлевского диктатора Владимира Путина во время переговоров принципиальными являются три вещи, а именно: НАТО, линия фронта и частичное снятие санкций.

"Все другие вещи опциональны. Хотя, конечно, он будет выдвигать массу других требований. Но главное не это: он хочет сделать Украину последним пунктом переговоров, заранее поставив Иран, КНДР, Кран, уран из Нигера", — подчеркнул политолог.

По его мнению, украинской дипломатии нужно приложить максимум усилий для того, чтобы вернуть Украину в топ переговоров, и это один из сверхважных вызовов.

При этом Денисенко напомнил, что план Помпео предполагает накачивать Украину оружием, если Путин будет выдвигать все новые и новые требования. Именно поэтому, российский МИД на этой неделе выделил эту тему как отдельную красную линию, добавил политолог.

В то же время, подчеркнул эксперт, план AFPI имеет несколько пунктов, среди которых – нейтральный статус Украины, предоставление Путину гарантий частичного снятия санкций. Кроме того, согласно этому плану, создается демилитаризированная зона. Также он предусматривает, что дополнительные налоги на продажу российских энергоносителей должны будут оплатить реконструкцию Украины. А еще, добавляет Денисенко, предполагается, что Украина строит долгосрочную систему архитектуры безопасности (не уточнено какую), которая позволит надолго сохранить мир (сейчас это превратилось в мифическое патрулирование американо-британскими войсками 1000-километровой буферной зоны).

"Мы можем предположить следующий базовый сценарий. Трамп сначала будет идти в русле плана AFPI, поставив определенные свои ультимативные вещи перед Украиной. Параллельно соответствующие красные линии будут озвучены Путину, при чем его предупредят, что иначе включается план Помпео", — отметил Денисенко.

Эксперт отмечает, что вся эта история очень неприятна для нас, но выторговать лучшие условия можно только при консолидации элит и народа.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украине могут предложить микс из финского и корейского сценариев для урегулирования войны.



