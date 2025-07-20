На военнослужащих ТЦК напал мужчина с лопатой: в сеть попало видео

Во время осуществления процесса оповещения населения о мобилизации в Украине на работников территориального центра комплектования и социальной поддержки было совершено нападение. Инцидент произошел 12 июля 2025 года в селе Дубово Ковельского района Волынской области.

Мужчина напал с лопатой на военнослужащих ТЦК

Волынский областной ТЦК и СП сообщил, что 12 июля около 14:00 во время проверки военно-учетных документов по мобилизации неизвестный мужчина отреагировал агрессией на требование предъявить документы. Как видно на видео из социальных сетей, в ответ мужчина достал лопату и начал избивать автомобиль работников ТЦК. Затем он набросился на военнослужащего военкомата и нанес ему два удара лопатой в лицо и по рукам.

Видео с нападением мужчины с лопатой на работника ТЦК можно посмотреть ниже:

По вызову прибыла следственно-оперативная группа Ковельского районного управления полиции. Личность нападавшего установили, ему объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины за умышленное причинение телесных повреждений должностному лицу в связи с исполнением им служебных обязанностей. Мужчине, напавшему с лопатой на сотрудника ТЦК грозит до 5 лет заключения.

"Призываем граждан не прибегать к агрессивным действиям против представителей сил обороны Украины. Напоминаем, что умышленное нанесение телесных повреждений военнослужащему во время исполнения служебных обязанностей является уголовным преступлением, за которое предусмотрена ответственность согласно действующему законодательству Украины", — заявили в ТЦК.

Военнослужащий получил закрытый косой перелом основной фаланги большого пальца правой руки и рану правой щеки.

Раненый работник ТЦК после нападения мужчины с лопатой

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