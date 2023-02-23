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На севере Украины авиация перебазировалась для выполнения боевых задач: в ВСУ сделали важное заявление

Военные еще раз напоминают, что фото- и видеофиксация может повредить выполнению поставленных задач

сегодня, 18:25
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Автор:

Лиля Воробьева

В ВСУ в очередной раз напомнили всем украинцам, особенно жителям Черниговской и Сумской областей о запрете фотографировать и выставлять в социальных сетях передвижения и местоположение военной техники. Об этом призывает воздушное командование "Центр".

На севере Украины авиация перебазировалась для выполнения боевых задач: в ВСУ сделали важное заявление

Военные напомнили о запрете фотографировать военную технику (фото из открытых источников)

"В Интернете появились фото и видео перебазирования нашей авиации в определенные позиционные районы с целью выполнения боевых задач, защиты населения Украины, охраны и обороны важных объектов инфраструктуры. Мы благодарим Вас за любовь и слова поддержки нашим пилотам, но напоминаем и о запрете проведения фото и видео фиксации личного состава, мест расположения военной техники, ее количество и направлении передислокации", — говорится в сообщении.


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По словам военных, такие действия могут повредить выполнению поставленных задач. Также в ВСУ призывали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Маляр рассказала, сколько людей в Украине считаются пропавшими без вести и чего не стоит делать их родным. Около семи тысяч украинцев сегодня считаются пропавшими без вести. Но подробная информация об этих людях может повлиять на будущие обмены. Такое заявление сделала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Чиновница объяснила, что человеку, который скрывается на временно оккупированной территории и ищет способы вернуться, может повредить фото в военной форме. А еще информация может повлиять и обострить переговоры по обмену человека, который находится в списках. Маляр рекомендует родным пропавших без вести обращаться в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, работающий при Главном управлении разведки.



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Источник: https://t.me/ministry_of_defense_ua/6015
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