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На РосТВ в новогодних передачах покажут оккупантов, виновных в военных преступлениях в Буче

В программе "Голубой огонёк" появится сержант спецназа Росгвардии "Витязь", участвовавший в событиях весной 2022 года в Буче.

сегодня, 10:07
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Клименко Елена

Российские федеральные каналы подготовили новогодние шоу с участием военных ВС РФ, сообщает "Агентство".

На РосТВ в новогодних передачах покажут оккупантов, виновных в военных преступлениях в Буче

Фото: скриншот

Так, в программе "Голубой огонёк" появится сержант спецназа Росгвардии "Витязь", участвовавший в событиях весной 2022 года в Буче. Это подразделение, действовавшее в Киевской области, стало причастным к многочисленным преступлениям против мирного населения. Местные жители отмечают, что самое жестокое насилие пришлось на то время, когда командир подразделения находился в штабе и скрывал свое лицо.

В программе также появится Денис Скакуновский, заместитель командира десантного батальона. Он служил в 56-м десантно-штурмовом полку, который во время оккупации села Правдино в Херсонской области, по информации "Крым.Реалии", расстрелял двух охранников сельскохозяйственного предприятия. Позже военные взорвали дом, в котором погибли пять местных жителей, в том числе 15-летняя девушка.

В новогодних эфирах также примет участие командир штурмового отряда 80-го танкового полка Илхом Петер. По информации "Медузы", военные этого полка причастны к многочисленным преступлениям в селе Богдановка Киевской области, среди которых убийства и изнасилования местных жителей.

К тому же в программе "Голубой огонёк" присутствует Денис Афонин, командир взвода 228 полка. Этот полк в 2022 году находился в поселке Большая Дымерка под Киевом, где во время оккупации российские войска убили не менее 11 гражданских.

Портал "Комментарии" ранее писал, что Агенты партизанского движения "АТЕШ" провели разведку военной авиабазы у н.п. Новофедоровка. Было зафиксировано наличие спецтехники и строительные работы, свидетельствующие о том, что оккупанты пытаются возвести защитные сооружения для самолетов.



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Источник: https://t.me/agentstvonews/8698
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