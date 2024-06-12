На российском аэродроме стоят два розовых самолета МиГ-31: какая причина такого цвета

В социальных сетях распространилось две спутниковые фотографии российских боевых самолетов МиГ-31 в аэропорту Бельбек под Севастополем. Эти снимки не привлекли бы внимания, если бы два самолета на них не были розового цвета. Тайна такого цвета российских истребителей оказалась достаточно простой.



Российский истребитель МиГ-31 розового цвета. Фото из открытых источников

Украинские осинт-аналитики "КиберБорошно" 7 июня в аэропорту Бельбек близ Севастополя обнаружили два российских розовых самолета, которые были идентифицированы как МиГ-31. Также они объяснили причину цвета этих самолетов.

Вероятно, эти два российских самолета получили повреждения во время атаки по аэропорту Бельбек в середине мая 2024 года. После этого самолеты стали непригодными к полету, поэтому россияне вытащили из них все детали оставив лишь корпус истребителя.

Розовый русский самолет. Фото: "КиберБорошно"

Скорее всего, эти корпуса должны стать приманкой для последующих атак Украины по российскому аэропорту. Чтобы скрыть следы предыдущих поражений, россияне нанесли грунтовочный слой, а впоследствии покрасят самолеты в стандартный цвет.





Розовый истребитель МиГ-31. Фото: "КиберБорошно"

"Вероятно, это пораженный ранее борт, который будет выполнять функцию макета, а мы видим процесс покраски, а именно грунтовку", — объяснили осинт-аналитики из "КиберМБорошно".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США рассказали о тактике, примененной Украиной для уничтожения российских самолетов А-50.

Также "Комментарии" писали, что Украина впервые повредила российский самолет пятого поколения. Украинские силы атаковали аэропорт, который находится в почти 600 км от линии фронта.