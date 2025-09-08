На Путина спишут все грехи: озвучен впечатляющий прогноз войны в Украине

Журналист Дмитрий Хилюк, проведший более трех лет в российском плену, поделился своим мнением о возможных сроках завершения войны, развязанной Россией против Украины.

Фото: из открытых источников

Он выразил надежду, что война может завершиться после того, как Путин покинет этот мир, поскольку без него российская агрессия была бы гораздо менее активна. Хилюк подчеркнул, что хотя россияне ненавидели украинцев, они не пошли бы убивать без приказа. По его словам, Путин правильно организовал агрессию, направляя ненависть к конкретным преступлениям: убийства, пытки, мародерство и изнасилование.

"Путин – вдохновитель этой войны, человек, захотевший войти в историю как 'собиратель земель русских'", – отметил Хилюк.

Он также убежден, что после смерти Путина кремлевская верхушка будет пытаться обвинить его во всех преступлениях, чтобы сбросить с себя ответственность за войну.

"Они скажут, что Путин их заставлял и спишут на него все грехи, а сами отползут от Украины", — отметил он.

Хилюк предупредил, что даже после физической отставки России от Украины ментальная угроза останется. Он считает, что украинцы будут вынуждены веками оставаться вооруженными и передавать своим потомкам ненависть к россиянам из-за измен и коварства их характера.

