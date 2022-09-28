Оккупационные власти Российской Федерации решили провести референдум на оккупированных территориях Украины. Он продлился с 23 по 27 сентября. В ходе проведения незаконного опроса было зафиксировано множество нарушений.

На псевдореферендуме россияне считали пустые бюллетени. Фото с открытых источников

Удачное украинское контрнаступление заставило оккупантов в экстренном режиме провести референдум. Для набора необходимых голосов места для голосования были размещены повсеместно, от школ до обычных уличных мест. Также россияне ходили по домам для сбора голосов. Кроме того, возле таких участков находились военные.

Псевдореферендум закончился 27 сентября и почти сразу же стали известны его результаты. По данным российских СМИ, большинство людей поддержали присоединение к РФ. Всюду показатель был выше 87%.

Интересно, что на опубликованных фото, где изображена сыпь бюллетеней из урн для голосования большинство из них были пусты. Такие фотографии могут свидетельствовать о том, что их просто бросили для количества.

Кроме того, по результатам так называемого референдума, проведенного на Херсонщине, россияне считают, что там живет 5550 человек, ведь 12% отвечает за 666 человек. Именно столько протоколов зафиксировала служба голосования. Как видим, для российских властей такие результаты вполне приемлемы.





Напомним, что в Донецкие области россияне нарисовали результат в 99,23%, на территории Луганской – 98,42%, в части Запорожской якобы проголосовало 93,11%, а на частично оккупированной – 87,05%. Все эти результаты оказались за присоединение временно оккупированных территорий к РФ. Интересно, что россияне смогли даже привлечь якобы международных наблюдателей из восьми стран мира.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах псевдореферендумов на оккупированных территориях.

Также "Комментарии" писали об оружии, которое Владимир Путин может использовать против ЕС уже этой зимой.













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