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На Прикарпатье толпа мужчин избила военкома

Девять мужчин напали на военкома на блокпосту

сегодня, 15:39
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Недилько Ксения

Прокуроры передали в суд дело в отношении пяти жителей Прикарпатья, избивших военнослужащих РТЦК и СП. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Ивано-Франковской областной прокуратуры.

На Прикарпатье толпа мужчин избила военкома

Избиение военкома. Фото: прокуратура

Прокуроры Ивано-Франковской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении пяти местных жителей по факту совершения хулиганства в отношении военнослужащего (ч. 2 ст. 296 УК Украины).

Следствием установлено, что 4 июля 2024 обвиняемые избили военнослужащего Верховинского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Военнослужащий РТЦК и СП со своим коллегой несли службу на блокпосте в поселке Ворохта. К ним подошла группа местных жителей и начался словесный конфликт. Далее мужчины призывного возраста нанесли военнослужащему несколько ударов по голове и телу, причинив телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга и другие. Также они распылили в лицо пострадавшему газовый баллончик, вызвав химические ожоги глаз и повредили служебный автомобиль.

В ходе расследования данного факта девяти мужчин было сообщено о подозрении. В отношении пяти из них обвинительные акты переданы в суд.

Досудебное расследование проводят следователи СУ ГУНП в Ивано-Франковской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

"В Украине в Хэллоуин продают костюмы сотрудников ТЦК": что известно

Фейкеры кремля опубликовали сообщение, якобы на украинской торговой платформе OLX в Хэллоуин появились объявления о продаже костюмов работников ТЦК и СП. Скриншот этого объявления распространяют z-каналы в Telegram, сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Правда: пользователь под ником Игорь UA не выставлял товары с таким описанием. Растиражированный в сети скриншот – подделка. Детали – по ссылке.



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