На поле боя началась уже новая война: как армия РФ меняет свои атаки

Армия страны-агрессора России сменила тактику ведения боевых действий. Российские войска пытаются прорывать украинскую оборону, используя мотоциклы. Таким способом они стремятся сохранить как можно больше бронетехники, эффективно уничтожаемой украинскими защитниками с помощью беспилотников. Однако, одновременно такая стратегия приводит к росту потерь среди личного состава, что, очевидно, не является серьезной проблемой для российского военного руководства. Об этом сообщает The New York Times.

Армия РФ (фото из открытых источников)

В публикации указано, что большинство таких мотоциклетных штурмов завершаются неудачей. С момента начала применения этой тактики больше года назад большинство таких атак проваливались – многие мотоциклисты не доживают до достижения цели. Тем не менее, подобная тактика позволяет решить ключевую проблему для российских войск – пересечение открытой местности под постоянным наблюдением с воздуха как можно быстрее.

Российские силы намерены масштабно внедрить использование мотоциклов вдоль всей линии фронта перед последующими атаками. Речь идет о том, что хотя потери среди личного состава будут расти, удастся сохранить бронированные машины, которые россияне считают более ценными.

В статье напоминается, что впервые о мотоциклетных отрядах стали говорить в апреле 2024 года. Это была спонтанная реакция на растущие потери от дронов, которые в настоящее время являются причиной гибели или ранений до 70% окупантов, а также уничтожают больше бронетехники, чем любой другой вид вооружения.

С осени 2024 года зафиксирован значительный рост мотоциклетных атак в северо-восточных районах Украины, в частности в Харьковской области, а также Донецкой области. Там россияне почти полностью отказались от применения бронетехники после значительных потерь, которые они понесли зимой 2023-2024 годов.

Оккупанты применяют не только мотоциклы, но и другие небронированные транспортные средства – в частности, квадроциклы, гражданские автомобили, китайские багги и даже электросамокаты.

Также отмечается, что использование мотоциклов является лишь начальной фазой многоступенчатых атак – их отправляют первыми, без прикрытия, чтобы обнаружить слабые места в украинской обороне перед наступлением тяжелой техники.

"Основная цель – уменьшить время пребывания в зоне поражения на передовой, которая теперь гораздо шире, чем была в начале войны. У них мало бронетехники и нет ограничений в использовании пехоты – мотоциклы как раз подходят для таких целей", – отметил украинский аналитик вооружений и редактор Defence Express Валерий Рябых.

По мнению украинского военного эксперта Павла Нарожного, речь идет о совсем другой войне.

"Под небом, которое контролируют дроны, мы увидим гораздо больше мотоциклов, багги, самокатов и автомобилей на передовой", — отметил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России сообщили об оккупации в Сумской и Донбассе. ВС РФ заявляют об оккупации села Марьино в Сумской области, а также населенного пункта Новооленовка Донецкой области. Об этом сообщает оккупационное Минобороны РФ.

Оккупацию украинских территорий в России называют "освобождением". Заявляется, что населенный пункт был взят под контроль подразделениями Северной группировки.