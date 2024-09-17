На Покровском направлении у врага благодаря новой тактике есть продвижение: как спасти ситуацию

В направлении населенного пункта Лисовка, что недалеко от Покровска, российские захватчики пытались повторить сценарий с Гострым — быстрый прорыв на броне высадка пехоты, рассредоточение по населенному пункту и ожидание основных сил в круговой обороне, рассказывает военкор Богдан Мирошников.

Покровск

"На этот раз не получилось. Атака была остановлена на подходах к нашим позициям. А в Гостром, к сожалению, частично получилось, хоть и было уничтожено более десятка единиц техники. Там еще продолжаются бои, но половина села не под нашим контролем", – говорит эксперт.

По его словам, проблема еще в том, что российские оккупанты занимают каждый дом группами по два-три человека, и потом оттуда выбивать их трудно.

"Более того, когда наши основные силы отвлекаются на такие зачистки, враг дальше бьет во фланги и стыки зон ответственности наших подразделений, что усугубляет проблему", — сообщил Мирошников.

Также он сообщил о том, повлияет ли плохая погода на продвижение врага. По его словам, штурмы окупантов носят преимущественно пехотный характер. При этом, добавляет эксперт, в принципе арта работать может, потому что ей не нужна постоянная мобильность.

"Роль дополнительной арты на себя уже несколько месяцев, как взяли КАБы, которым чихать на грязи. Так что может ослабление штурмов и будет, но интенсивность может снизиться на 10-15%, не больше. На практике, на покровском направлении это будет в среднем ~47 штурмов в сутки вместо привычных ~55. Не сильное и послабление, согласитесь", — говорит Мирошников.

Именно поэтому, добавляет он, не стоит возлагать большие надежды на погоду.

"Спасти ситуацию на покровском направлении сейчас могут грамотные управленческие решения, максимальная стойкость наших воинов, а также нелинейность наших действий", — отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ВСУ уничтожили колонну вражеской техники на Покровском направлении.



