Российские и украинские силы недавно продвинулись юго-западнее Покровска на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе 20 и 21 декабря. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Геолокационные кадры, опубликованные 20 декабря, показывают, что украинские силы недавно отбили позиции в юго-песчаном (юго-западнее Покровска), указывая на то, что российские войска, вероятно, недавно продвинулись к Песчаному с юга. Российский воин утверждал, что российские силы продвинулись к дороге Т-0515 Ясново-Константинополь к югу от Покровска.

Российские войска вели наступательные действия к востоку от Покровска в районе Миролюбовки, Новоалександровки и Проминя; юго-восточнее Покровска возле Лисовки; к югу от Покровска — Зеленое, Даченское, Шевченко, Новоалексеевка, Новый Труд; и юго-западнее Покровска возле Новоелизаветовки, Новоеленовки, Нововасильевки, Волкового, Песчаного, Соленого и Украинки 20 и 21 декабря. Российский военкор заявил, что украинские силы контратакуют на Покровском направлении.

Недавно российские войска совершили моторизованный штурм с использованием гражданской техники на Покровском направлении, вероятно, из-за отсутствия российской бронетехники. Геолокационные кадры, опубликованные 21 декабря, показывают неудачный российский моторизованный штурм уменьшенной роты с использованием восьми гражданских машин восточнее Украинки, что указывает на то, что российские силы, вероятно, столкнутся с нехваткой бронетехники и танков в этом направлении.

Российское военное командование постоянно демонстрировало свою готовность принять дорогостоящие потери бронетехники в обмен на медленные, тяжелые успехи в Украине, и это нападение свидетельствует о том, что постоянное истощение российских войск ухудшает способность российских войск продолжать выставлять механизированную технику.

Напомним, что российские войска недавно продвинулись в рамках украинского выступления в Курской области на фоне продления наступательных операций 21 декабря.