logo

BTC/USD

95666.92

ETH/USD

3325.68

LTC/USD

101.60

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией На Покровском направлении есть продвижение войск: в США сообщили, откуда идет наступление
commentss НОВОСТИ Все новости

На Покровском направлении есть продвижение войск: в США сообщили, откуда идет наступление

На Покровском направлении продвигаются две армии

сегодня, 10:16
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Российские и украинские силы недавно продвинулись юго-западнее Покровска на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе 20 и 21 декабря. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

На Покровском направлении есть продвижение войск: в США сообщили, откуда идет наступление

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Геолокационные кадры, опубликованные 20 декабря, показывают, что украинские силы недавно отбили позиции в юго-песчаном (юго-западнее Покровска), указывая на то, что российские войска, вероятно, недавно продвинулись к Песчаному с юга. Российский воин утверждал, что российские силы продвинулись к дороге Т-0515 Ясново-Константинополь к югу от Покровска.

Российские войска вели наступательные действия к востоку от Покровска в районе Миролюбовки, Новоалександровки и Проминя; юго-восточнее Покровска возле Лисовки; к югу от Покровска — Зеленое, Даченское, Шевченко, Новоалексеевка, Новый Труд; и юго-западнее Покровска возле Новоелизаветовки, Новоеленовки, Нововасильевки, Волкового, Песчаного, Соленого и Украинки 20 и 21 декабря. Российский военкор заявил, что украинские силы контратакуют на Покровском направлении.

Недавно российские войска совершили моторизованный штурм с использованием гражданской техники на Покровском направлении, вероятно, из-за отсутствия российской бронетехники. Геолокационные кадры, опубликованные 21 декабря, показывают неудачный российский моторизованный штурм уменьшенной роты с использованием восьми гражданских машин восточнее Украинки, что указывает на то, что российские силы, вероятно, столкнутся с нехваткой бронетехники и танков в этом направлении.

Российское военное командование постоянно демонстрировало свою готовность принять дорогостоящие потери бронетехники в обмен на медленные, тяжелые успехи в Украине, и это нападение свидетельствует о том, что постоянное истощение российских войск ухудшает способность российских войск продолжать выставлять механизированную технику.

Напомним, что российские войска недавно продвинулись в рамках украинского выступления в Курской области на фоне продления наступательных операций 21 декабря.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости