На подходе сотни тысяч военных: где Путин сумел найти пополнение для армии

В России начался весенний призыв в армию, который продлится с 1 апреля по 15 июля 2025 года. Кремль планирует привлечь в ряды войска 160 тысяч срочников, в то же время осуществляя и другие мобилизационные мероприятия.

Владимир Путин

Как отметил военный эксперт Роман Свитан, Россия проводит призыв срочников каждые полгода. Те, кого будут набирать с апреля, будут сначала проходить базовую подготовку и службу, поэтому их не сразу отправят на фронт. Для боевых действий готовят другие формирования.

По словам эксперта, призыв продлится до июня, после чего начнется демобилизация. Летом уже отслужившим срочникам массово будут предлагать контракты. Отказаться будет непросто, и из 160 тысяч демобилизованных около 50 тысяч, вероятно, останутся в армии уже как контрактники.

Кроме того, Кремль продолжает принудительную мобилизацию. В январе 2025 года Россия объявила о призыве резервистов – примерно 150 тысяч человек, которые сейчас проходят подготовку. Именно их, по оценкам Света, Путин может бросить на фронт.

"Именно этих резервистов Владимир Путин может вывести на линии боевого столкновения. Пока их могут держать на полигонах, пока не зайдут срочники весеннего призыва и не заменят их", — подчеркнул Свитан.

Кроме того, по его словам, еще одним шагом Кремля стала отмена отсрочки для студентов. Теперь несколько сотен тысяч молодых россиян от 18 до 27 лет, которые учились на военных кафедрах и прошли начальную подготовку, также могут быть мобилизованы.

"Поэтому для Украины опасны три позиции, которые могут перебросить на фронт: резервисты, студенты и демобилизованные срочники", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин объявил весенний призыв.



