11 марта в Саудовской Аравии запланирована встреча делегаций Украины и США, на которой будут обсуждаться вопросы прекращения войны в Украине. Как сообщает Общественное со ссылкой на анонимный источник, знакомый с позицией украинской делегации, стали известны некоторые детали переговорной позиции Киева.

Переговоры Украины и США (фото из открытых источников)

Украинская сторона будет настаивать на:

– установлении режима тишины на море;

– запрете применения дальнобойных ударов;

– освобождении военнопленных.

"Это реально воплотить быстро и проконтролировать", — отметил источник.

Кроме того, во время встречи Украина готова подписать соглашение о редкоземельных ископаемых.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украине придется принимать простое решение на переговорах с США . В состоявшихся в Саудовской Аравии переговорах между Украиной и США 11 марта украинской стороне придется выбирать между тяжелыми компромиссами для получения американской помощи или отказом от предложений, что приведет к тому, что Киев придется вести борьбу с Россией почти без внешней поддержки, сообщает The Independent.

Украинские военные, сражающиеся под Покровском, Купянском, а также в Запорожской, Харьковской и Сумской областях, утверждают, что отмечают существенное ослабление наступательных возможностей российских войск. Они верят, что у них есть шансы уничтожить врага и одержать победу.

Однако оценка ситуации со стороны Белого дома выглядит менее оптимистичной. Американская разведка утверждает, что Украина уступает Россию на поле боя. Кроме того, США могут быть частично ответственны за предоставление Москве преимущества. Указывается, что президент Трамп прекратил военную помощь Украине и перестал обмениваться разведданными, что позволило России начать наступление в Курской области. Украинские бойцы имеют больше оптимизма относительно своих перспектив.

