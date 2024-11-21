На оккупированных территориях усилили фильтрацию: почему россияне проводят военизированные рейды

Ситуация на оккупированных территориях ухудшается – захватчики продолжают притеснения украинцев. Пытаются получить лояльность местного населения к оккупационным властям. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

Фото Центра национального сопротивления

Он отметил, что оккупанты снова усиливают репрессии и фильтрацию. “Внезапные облавы и зачистки возобновились из-за большого потока военной техники через город. Пытаются усложнить фиксацию и максимально обезопасить передвижение”, – пояснил он.

По словам Андрющенко, оккупанты впервые применяют практику посещения мелких предприятий с тотальной проверкой рабочих. Особое внимание обращают на тех, кто до сих пор либо не получил российский паспорт, либо получил его, по мнению ФСБ, позже. То есть в 2024 году. Предварительно известно о задержании не менее 15 человек "до выяснения" по такому поводу.

В Центре национального сопротивления подтвердили эту информацию, отметив, что военизированные рейды проходят в основном на мелких частных предприятиях. Оккупанты выявляют людей, не имеющих российского паспорта и задерживающих их до так называемого "выяснения обстоятельств". В большинстве своем такое выяснение длится 30 суток.

"Недавно кафиры прибегли к "обнаружению" нарушителей и неблагонадежных среди несовершеннолетних. Только в этом году в Донецкой области российские оккупанты приняли на учет 263 детей. Среди них — 16 человек, которых они считают экстремистами. Это в основном дети с проукраинскими взглядами. Такие украинцы попадают на принудительное обследование или даже лечение в психиатрические учреждения”, — сообщили в Центре.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на оккупированных территориях проводят агрессивную мобилизацию .



