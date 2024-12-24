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На оккупированных территориях начались первые депортации родственников бойцов ВСУ

ФСБ массово проверяют родственников бойцов ВСУ, оставшихся на захваченных россиянами территориях

сегодня, 09:29
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Недилько Ксения

На оккупированных территориях начались первые депортации родственников бойцов ВСУ. Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

На оккупированных территориях начались первые депортации родственников бойцов ВСУ

Иллюстративное фото

Пока такие ситуации происходят в сельской части Мелитопольского района, где в течение декабря по меньшей мере пять семей депортированы только потому, что их родные в составе ВСУ, отмечает Андрющенко.

"Происходит следующим образом. ФСБ приходит домой, проверяет наличие переписки, особенно удалённой. Если находят, в том числе восстановлением, предлагают два варианта. Первый – пойти на сотрудничество и принять участие в вербовке военного ВСУ. Второй – депортация. Точка", — объясняет советник мэра Мариуполя.

Он отмечает, что в случае, когда родственники украинских военных выбирают депортироваться, россияне дают несколько часов на сборы, доставляют в Шереметьево и дают возможность выбрать пункт депортации. То есть на какой самолет сажать.

"Наши собеседники говорят – никакого увеличенного давления и физического насилия. Все нарочито вежливо (если это может быть вежливым вообще).

Без сомнения, подобная практика будет масштабирована на все территории, оккупированные с 2022 года", – добавляет Андрющенко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на оккупированной территории россияне усиливают давление на школьников – их вербуют к поступлению в высшие учебные заведения на территории России. В Центре национального сопротивления объяснили, почему оккупанты хотят вывезти украинцев с захваченной территории.

“Россияне пытаются отправить украинских школьников учиться в регионы РФ в рамках политики ассимиляции порабощенных народов. В частности, враг активно вербует школьников с временно оккупированных территорий поступать в Уральский государственный университет в Екатеринбурге. Традиционно для школьников по ТОТ льготы отсутствуют”, — отметили в Центре национального сопротивления.



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