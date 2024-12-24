На оккупированных территориях начались первые депортации родственников бойцов ВСУ. Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

Иллюстративное фото

Пока такие ситуации происходят в сельской части Мелитопольского района, где в течение декабря по меньшей мере пять семей депортированы только потому, что их родные в составе ВСУ, отмечает Андрющенко.

"Происходит следующим образом. ФСБ приходит домой, проверяет наличие переписки, особенно удалённой. Если находят, в том числе восстановлением, предлагают два варианта. Первый – пойти на сотрудничество и принять участие в вербовке военного ВСУ. Второй – депортация. Точка", — объясняет советник мэра Мариуполя.

Он отмечает, что в случае, когда родственники украинских военных выбирают депортироваться, россияне дают несколько часов на сборы, доставляют в Шереметьево и дают возможность выбрать пункт депортации. То есть на какой самолет сажать.

"Наши собеседники говорят – никакого увеличенного давления и физического насилия. Все нарочито вежливо (если это может быть вежливым вообще). Без сомнения, подобная практика будет масштабирована на все территории, оккупированные с 2022 года", – добавляет Андрющенко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на оккупированной территории россияне усиливают давление на школьников – их вербуют к поступлению в высшие учебные заведения на территории России. В Центре национального сопротивления объяснили, почему оккупанты хотят вывезти украинцев с захваченной территории.

“Россияне пытаются отправить украинских школьников учиться в регионы РФ в рамках политики ассимиляции порабощенных народов. В частности, враг активно вербует школьников с временно оккупированных территорий поступать в Уральский государственный университет в Екатеринбурге. Традиционно для школьников по ТОТ льготы отсутствуют”, — отметили в Центре национального сопротивления.