На оккупированных территориях могут начаться теракты: что известно

Информаторы партизанского движения "АТЕШ" среди российских спецслужб сообщают, что оккупанты планируют совершать теракты против мирного населения, чтобы затем обвинить в этом партизанские движения на временно оккупированных территориях Украины и в самой РФ.

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"Это стандартная методика ФСБ, которую они уже применяли ранее для усиления репрессий и тотального контроля. В рамках подготовки к этим провокациям российские власти заранее объявили АТЕШ террористической организацией. Напоминаем, что наше движение действует исключительно против российских военных оккупантов и осуждает любые преступления против мирных граждан. Оккупанты не смогут скрыть своих настоящих преступлений за фальшивыми инсценировками", – отмечают в "АТЕШ".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что россияне массово перебрасывают пополнение из лагерей подготовки штурмовиков из Бердянско-Мариупольской агломерации в сторону Волновахи (бывшее Кураховское направление). Настолько быстро, что даже не организуют колонны, почти с колес, пишет руководитель Центра изучения оккупации, экс-советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко со ссылкой на данные Мариупольского сопротивления.

"Высокая активность авиации (самолеты). Из Приморско-Ахтарска для нанесения ударов так же в направление Курахово. Общее впечатление, что именно здесь россияне определили для себя приоритет с атакующими действиями", — отмечает Андрющенко.