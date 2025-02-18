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На оккупированных территориях могут начаться теракты: что известно

ФСБ готовит провокации для дискредитации движений сопротивления

18 февраля 2025, 13:25
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Недилько Ксения

Информаторы партизанского движения "АТЕШ" среди российских спецслужб сообщают, что оккупанты планируют совершать теракты против мирного населения, чтобы затем обвинить в этом партизанские движения на временно оккупированных территориях Украины и в самой РФ.

На оккупированных территориях могут начаться теракты: что известно

Иллюстративное фото

"Это стандартная методика ФСБ, которую они уже применяли ранее для усиления репрессий и тотального контроля. В рамках подготовки к этим провокациям российские власти заранее объявили АТЕШ террористической организацией.

Напоминаем, что наше движение действует исключительно против российских военных оккупантов и осуждает любые преступления против мирных граждан. Оккупанты не смогут скрыть своих настоящих преступлений за фальшивыми инсценировками", – отмечают в "АТЕШ".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что россияне массово перебрасывают пополнение из лагерей подготовки штурмовиков из Бердянско-Мариупольской агломерации в сторону Волновахи (бывшее Кураховское направление). Настолько быстро, что даже не организуют колонны, почти с колес, пишет руководитель Центра изучения оккупации, экс-советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко со ссылкой на данные Мариупольского сопротивления.

"Высокая активность авиации (самолеты). Из Приморско-Ахтарска для нанесения ударов так же в направление Курахово. Общее впечатление, что именно здесь россияне определили для себя приоритет с атакующими действиями", — отмечает Андрющенко.                                                                                                                                                                                                                                   



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