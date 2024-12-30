Россияне на оккупированной территории продолжают давление на украинцев – родителей и детей заставляют готовить подарки для оккупантов. Враг заставил украинских детей походить на подарки оккупантам. В Центре национального сопротивления поведали ситуацию.

Фото портал "Комментарии"

“Детей младших классов в ряде увлеченных школ оккупированной Херсонщины заставляли делать “гирлянды” для оккупантов и писать стихи. В то же время родители должны были походить на покупку подарков боевикам ВС РФ”, — говорится в сообщении.

Отмечают, что пропагандисты, как обычно, освещают это как желание самих детей.

"Таким образом, враг использует детей в своих целях, и в то же время пытается изменить их самоидентификацию, героизируя оккупантов", — отмечают в Центре.

Также в ЦНС призывают украинцев предоставлять информацию о педагогах, которые участвуют в этих мероприятиях и помогают оккупантам проводить свою политику изменения самоидентификации детей.

Напомним, что на оккупированной территории, как писал портал "Комментарии", захватчики снова проводят конфискацию автомобилей.

"На временно оккупированных территориях россияне провели очередную волну конфискации автомобилей у гражданского населения", — говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

Автотранспорт официально конфискуют у правонарушителей. Объясняют, что на "потребности СВО".

"Однако враг действительно ищет основания для конфискации, ведь дорожная инспекция имеет план, который пытается выполнить", — объясняют в Центре национального сопротивления.

Зафиксированы случаи, когда авто конфисковали за незначительную задолженность по неуплате штрафа.



