На оккупированной территории усилили "зачистки": кого боится враг

Оккупанты в 2024 году усилили репрессии на захваченных территориях. В Центре национального сопротивления рассказали, что захватчики в Запорожье усиливают репрессии против украинцев через Росгвардию.

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Российские оккупационные силы отчитались о деятельности своего управления Росгвардии во временно оккупированной Запорожской области за 2024 год. Эти меры действительно направлены на усиление репрессий, тотального контроля и демонстрацию силы среди местного населения”, — пояснили в Центре.

Росгвардия использует свои ресурсы для подавления сопротивления под прикрытием обеспечения безопасности на более чем 180 массовых мероприятиях в Мелитополе, Бердянске и других оккупированных районах.

Отмечается, что в то же время заявленные "проверки" на наличие взрывоопасных предметов фактически служат для запугивания и поиска активистов, сопротивляющихся оккупационному режиму.

“Так называемые специальные подразделения СОБР и ОМОН, выполняя роль карательных органов, насильно сопровождали более 2,5 тысяч мероприятий, организованных оккупантами. В результате репрессий задержано более 70 человек, подозреваемых в преступлениях, которые на самом деле являются поводами для борьбы с проукраински настроенными гражданами", — пояснили в Центре.

В Центре Национального Сопротивления призвали жителей временно оккупированных территорий не подвергаться запугиваниям, сохранять бдительность и сообщать о фактах незаконной деятельности оккупантов.

Напомним, оккупанты на захваченной территории Украины, как писал портал "Комментарии", продолжают внедрять свои противозаконные правила. В Центре национального сопротивления сообщили, что оккупанты отобрали у жителей временно оккупированной Луганской области очередные 18 тысяч га земли.



