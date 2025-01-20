На оккупированной территории усилили "зачистки": кого боится враг

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Оккупанты в 2024 году усилили репрессии на захваченных территориях. В Центре национального сопротивления рассказали, что захватчики в Запорожье усиливают репрессии против украинцев через Росгвардию.
Фото портал "Комментарии"
Российские оккупационные силы отчитались о деятельности своего управления Росгвардии во временно оккупированной Запорожской области за 2024 год. Эти меры действительно направлены на усиление репрессий, тотального контроля и демонстрацию силы среди местного населения”, — пояснили в Центре.
Росгвардия использует свои ресурсы для подавления сопротивления под прикрытием обеспечения безопасности на более чем 180 массовых мероприятиях в Мелитополе, Бердянске и других оккупированных районах.
Отмечается, что в то же время заявленные "проверки" на наличие взрывоопасных предметов фактически служат для запугивания и поиска активистов, сопротивляющихся оккупационному режиму.
В Центре Национального Сопротивления призвали жителей временно оккупированных территорий не подвергаться запугиваниям, сохранять бдительность и сообщать о фактах незаконной деятельности оккупантов.
Напомним, оккупанты на захваченной территории Украины, как писал портал "Комментарии", продолжают внедрять свои противозаконные правила. В Центре национального сопротивления сообщили, что оккупанты отобрали у жителей временно оккупированной Луганской области очередные 18 тысяч га земли.
Новости