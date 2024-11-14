На оккупированной территории школьники "ведутся" на легкие деньги: что их заставляют делать россияне

Ситуация на оккупированных территориях сложная – оккупанты привлекают даже детей к пропагандистским действиям. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра национального сопротивления.

Фото Центра национального сопротивления.

По данным Центра, оккупанты начали набирать в редакции фейковых новостных изданий школьников-старшеклассников из-за дефицита пропагандистов.

“С начала полномасштабного вторжения россияне убили независимую журналистику, а все редакции медиа вынуждены были уехать из ВОТ. Зато оккупанты начали создавать фейковые издания под контролем свезенных из РФ пропагандистов”, — отметили в Центре.

Оккупанты пытаются создать иллюзию самостоятельности. Для этого начали привлекать молодежь, которая иногда из-за малого жизненного опыта "ведется" на легкие деньги и ищет славы. Дефицит пропагандистов в медиа до сих пор не преодолен и теперь враг начал привлекать в редакции школьников старших классов увлеченных украинских школ.

"Вербовкой школьников занимается "Херсонское агентство новостей" (подчиненно оккупированной администрации) и кремлевское "движение первых". По материалам обещают облегчение учебного процесса, а также деньги и экскурсии в РФ”, — говорится в сообщении.

В Центре национального сопротивления призвали родителей провести беседы с детьми, чтобы те не подвергались таким предложениям, ведь еще одной целью врага является создание круговой поруки и затянуть детей в сети лжи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Мариуполь массово возвращаются жители. Главная причина — отсутствие возможности наладить жизнь на подконтрольной украинским властям территории. О причинах возвращения мариупольцев домой читайте по ссылке.



