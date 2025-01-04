На оккупированной территории действуют новые ограничения: что грозит украинцам

Россияне на оккупированной территории ввели новые ограничения. Цель захватчиков – контроль и давление на украинцев.

Фото Центра национального сопротивления

В Центре национального сопротивления рассказали, что с 1 января на автодорогах временно оккупированной территории проходят массовые полицейские рейды. Оккупанты объясняют такие ограничения якобы обнаружением водителей без российских автогражданок.

“На самом же деле водителей тщательно проверяют не только на наличие страховых полисов, но и тщательно проводят контроль всех личных документов, в частности паспортов. Касается это и пассажиров”, – объяснили в Центре нацсопротивления.

Отмечается, что с 1 января на временно оккупированных территориях Украины каждый автомобилист обязан иметь российский страховой полис. И это не единственное нововведение, ограничивающее права украинцев на ВОТ. По правилам оккупантов, с нового года каждый, кто не сменил гражданство на российское, считается иностранцем или человеком без гражданства.

“Цель оккупантов – контроль и давление на украинцев. Это часть попыток Кремля уничтожить нашу идентичность. Центр национального сопротивления призывает сообщать о тех, кто причастен к человеконенавистнической политике Кремля”, — отметили в Центре.

Напомним, что оккупанты не ограничиваются внедренными изменениями. В марте, как писал портал "Комментарии", вступит в силу новый закон, дающий право полицейским проникать в дома украинцев на временно оккупированных территориях.

Полиция будет иметь право проникать в жилье в рамках госконтроля за мигрантами.

Цель у оккупантов одна – выявить украинцев, не получивших паспорт России.



