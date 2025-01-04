На оккупированной территории действуют новые ограничения: что грозит украинцам

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Кречмаровская Наталия
Россияне на оккупированной территории ввели новые ограничения. Цель захватчиков – контроль и давление на украинцев.
Фото Центра национального сопротивления
В Центре национального сопротивления рассказали, что с 1 января на автодорогах временно оккупированной территории проходят массовые полицейские рейды. Оккупанты объясняют такие ограничения якобы обнаружением водителей без российских автогражданок.
Отмечается, что с 1 января на временно оккупированных территориях Украины каждый автомобилист обязан иметь российский страховой полис. И это не единственное нововведение, ограничивающее права украинцев на ВОТ. По правилам оккупантов, с нового года каждый, кто не сменил гражданство на российское, считается иностранцем или человеком без гражданства.
Напомним, что оккупанты не ограничиваются внедренными изменениями. В марте, как писал портал "Комментарии", вступит в силу новый закон, дающий право полицейским проникать в дома украинцев на временно оккупированных территориях.
Полиция будет иметь право проникать в жилье в рамках госконтроля за мигрантами.
Цель у оккупантов одна – выявить украинцев, не получивших паспорт России.
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