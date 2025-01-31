На одном из направлений ВСУ удается восстановить позиции

На Покровском направлении Донбасса ВСУ удалось немного отбросить врага на северных окрестностях Котлиного. Об этом сообщает военный корреспондент Богдан Мирошников.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"По железной дороге от Котлиного на Покровск дальнейшее движение оккупантов было заблокировано. Но до этого они успели пройти примерно в 1,5 км от села. В Удачном продолжаются изматывающие для обеих сторон бои. В Зверевом нашим воинам удалось восстановить ранее утраченные позиции глубиной до 400 метров", – отмечает военкор.

По его словам, общая картина еще очень неутешительна, но "начинает ощущаться, что ОСУВ "Хортица" попало в надежные руки".

Отметим, что согласно обновленной карте боевых действий проекта DeepState, Силы Обороны возобновили позиции возле Удачного. Враг оккупировал Новоандреевку, а также продвинулся в Нелиповке, Котлином и около Шевченко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить командный состав войск в Донецкой области — генерал-майор Михаил Драпатый направлен для руководства оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица". Это жесточайшие направления боев, отметил глава государства.

В свою очередь одиозная нардепка Марьяна Безуглая, известная своими выпадами в сторону командования ВСУ, одобрила такой выбор президента и даже его поблагодарила.

"Желаю успехов Михаилу Драпатому как новому руководителю основного участка фронта, "Хортице". Это была сложная и противоречивая внутренняя адвокационная кампания, ведь институционально, если уже назначили командующим Сухопутными войсками, следует заниматься тылом и развитием основного и крупнейшего вида ВСУ, а не перебрасывать" человека назад на расширенный боевой функционал. Но Драпатый — именно боевой менеджер, и его назначение в Сухопутные войска изначально было противоречивым результатом интриг, направленных на его устранение как кандидата в должности начальника Генштаба или Главнокомандующего ВСУ", – отметила нардепка.