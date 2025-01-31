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На одном из направлений ВСУ удается восстановить позиции

На Покровском направлении украинским воинам удается не только держать оборону, но и контрнаступать

сегодня, 07:28
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Недилько Ксения

На Покровском направлении Донбасса ВСУ удалось немного отбросить врага на северных окрестностях Котлиного. Об этом сообщает военный корреспондент Богдан Мирошников.

На одном из направлений ВСУ удается восстановить позиции

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"По железной дороге от Котлиного на Покровск дальнейшее движение оккупантов было заблокировано. Но до этого они успели пройти примерно в 1,5 км от села.

В Удачном продолжаются изматывающие для обеих сторон бои.

В Зверевом нашим воинам удалось восстановить ранее утраченные позиции глубиной до 400 метров", – отмечает военкор.

По его словам, общая картина еще очень неутешительна, но "начинает ощущаться, что ОСУВ "Хортица" попало в надежные руки".

Отметим, что согласно обновленной карте боевых действий проекта DeepState, Силы Обороны возобновили позиции возле Удачного. Враг оккупировал Новоандреевку, а также продвинулся в Нелиповке, Котлином и около Шевченко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить командный состав войск в Донецкой области — генерал-майор Михаил Драпатый направлен для руководства оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица". Это жесточайшие направления боев, отметил глава государства.

В свою очередь одиозная нардепка Марьяна Безуглая, известная своими выпадами в сторону командования ВСУ, одобрила такой выбор президента и даже его поблагодарила.

"Желаю успехов Михаилу Драпатому как новому руководителю основного участка фронта, "Хортице". Это была сложная и противоречивая внутренняя адвокационная кампания, ведь институционально, если уже назначили командующим Сухопутными войсками, следует заниматься тылом и развитием основного и крупнейшего вида ВСУ, а не перебрасывать" человека назад на расширенный боевой функционал. Но Драпатый — именно боевой менеджер, и его назначение в Сухопутные войска изначально было противоречивым результатом интриг, направленных на его устранение как кандидата в должности начальника Генштаба или Главнокомандующего ВСУ", – отметила нардепка.



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